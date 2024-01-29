Как вода с лимоном влияет на организм на самом деле. Это точно не для похудения

Существует популярное мнение о том, что вода с лимоном натощак может помочь в похудении. Впрочем, это совсем не так. Вы можете пить воду с лимоном по утрам, но стоит знать, как именно это влияет на ваш организм.

В чем польза воды с лимоном, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl .

Вся правда о напитке с соком лимона

Как оказалось, люди верят в "магию" воды с лимоном из-за того, что пектин из этого цитруса может снизить уровень "плохого" холестерина. Впрочем, в самом лимонном соке его очень мало. Для того чтобы действительно получить эффект, придется съесть немало лимонов. Поэтому вода с соком этого цитруса не поможет вам похудеть.

Впрочем, вы можете продолжить пить этот напиток с утра, если хотите улучшить состояние организма. Вода с лимоном может дать ощущение сытости. Ваш организм получит дополнительную жидкость.

Но если у вас язва желудка или же рефлюкс - пить воду с лимоном не стоит. Обязательно спросите своего врача об этом напитке и прислушайтесь к его советам. Только специалист может определить, можно ли вам пить воду с лимоном.

В чем польза воды с лимоном (фото: freepik.com)

Мифы о похудении - какие лайфхаки не эффективны

Кроме воды с лимоном есть еще немало придуманных "методов" для похудения. Речь идет о том, что некоторые люди не едят после 18:00, ведь боятся набрать вес. На самом же деле вы можете спокойно ужинать даже позже, главное - не ложиться сразу спать.

Также не стоит отдавать предпочтение "обезжиренным" продуктам. На самом деле, они не помогут похудеть, а лишь заставят организм находиться в состоянии стресса.