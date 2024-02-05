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Обязательно ли заниматься спортом, чтобы похудеть: ответ вас удивит

Понедельник 05 февраля 2024 09:53
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Обязательно ли заниматься спортом, чтобы похудеть: ответ вас удивит Нужно ли заниматься спортом, чтобы похудеть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Тамила Максюх

Для того чтобы похудеть, все эффективно занимаются спортом. Однако, как оказалось, это делать не обязательно, чтобы ваш вес уменьшился.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что эффективно помогает во время похудения.

При написании использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Тамилы Максюх и сайт Doc.ua

Что поможет похудеть

Диетолог рассказала, что похудение требует комплексного подхода. Поэтому, для того, чтобы похудеть, нужно лишь иметь дефицит калорий. Он должен быть адекватным и перечисляться через каждые сброшенные 5-7 кг, изменение физической активности и режим дня.

Специалист отметила, что заниматься спортом при похудении не обязательно, ведь главное питание. Спорт поможет держать тело в тонусе, придаст вам выносливость и силы.

"Поэтому здесь дело вашего желания. Но пока не будет настроено питание, занятия спортом не принесут желаемого результата", - добавила Тамила Максюх.

Однако при наборе массы тела силовые тренировки добавить обязательно.

Действия во время похудения

Консультация специалиста

Прежде всего, начните с консультации диетолога. Совместно со специалистом нужно выбрать именно ту диету, ограничивающую калорийность продуктов, которая не только подойдет вам по состоянию здоровья.

Важно помнить, что этот дефицит не должен быть критическим: для женщин нормальным является потребление не менее 1200 ккал, для мужчин - не менее 1500 ккал в сутки.

Дневник питания

Такой дневник поможет понять что, когда и в каких количествах вы едите. Может, вы не столько утоляете голод, сколько заедаете стресс или вам скучно - ведение регулярных записей поможет это выяснить, обязательно фиксируйте в них свое эмоциональное состояние.

Помощником также станет одно из приложений для смартфонов, подсчитывающее подержанные белки, жиры и углеводы.

Закрепление результата

Если достигнуты первые положительные результаты - расслабляться не стоит. Старайтесь постепенно, но неукоснительно менять пищевые привычки в сторону употребления соответствующих продуктов.

Привыкнув питаться правильными продуктами, вы можете держать вес под контролем даже после того, как спрыгнули с диеты. Привычка формируется примерно через 30-40 дней.

Раньше мы сообщали о 5 вещах, которые нужно делать вечером, чтобы быстрее похудеть.

Также мы писали, какие уловки за столом позволят быстро сбросить лишний вес.

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