Обязательно ли заниматься спортом, чтобы похудеть: ответ вас удивит

Для того чтобы похудеть, все эффективно занимаются спортом. Однако, как оказалось, это делать не обязательно, чтобы ваш вес уменьшился.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что эффективно помогает во время похудения.

Что поможет похудеть

Диетолог рассказала, что похудение требует комплексного подхода. Поэтому, для того, чтобы похудеть, нужно лишь иметь дефицит калорий. Он должен быть адекватным и перечисляться через каждые сброшенные 5-7 кг, изменение физической активности и режим дня.

Специалист отметила, что заниматься спортом при похудении не обязательно, ведь главное питание. Спорт поможет держать тело в тонусе, придаст вам выносливость и силы.

"Поэтому здесь дело вашего желания. Но пока не будет настроено питание, занятия спортом не принесут желаемого результата", - добавила Тамила Максюх.

Однако при наборе массы тела силовые тренировки добавить обязательно.

Действия во время похудения

Консультация специалиста

Прежде всего, начните с консультации диетолога. Совместно со специалистом нужно выбрать именно ту диету, ограничивающую калорийность продуктов, которая не только подойдет вам по состоянию здоровья.

Важно помнить, что этот дефицит не должен быть критическим: для женщин нормальным является потребление не менее 1200 ккал, для мужчин - не менее 1500 ккал в сутки.

Дневник питания

Такой дневник поможет понять что, когда и в каких количествах вы едите. Может, вы не столько утоляете голод, сколько заедаете стресс или вам скучно - ведение регулярных записей поможет это выяснить, обязательно фиксируйте в них свое эмоциональное состояние.

Помощником также станет одно из приложений для смартфонов, подсчитывающее подержанные белки, жиры и углеводы.

Закрепление результата

Если достигнуты первые положительные результаты - расслабляться не стоит. Старайтесь постепенно, но неукоснительно менять пищевые привычки в сторону употребления соответствующих продуктов.

Привыкнув питаться правильными продуктами, вы можете держать вес под контролем даже после того, как спрыгнули с диеты. Привычка формируется примерно через 30-40 дней.