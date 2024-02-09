Їжа "номер один" для схуднення. Лікар назвав солодку та смачну альтернативу калорійним десертам

Доктор Ніл Барнард назвав продукт, який допоможе схуднути та позитивно вплине на організм людини. Як виявилося, йдеться про популярну ягоду, яка легко зможе замінити калорійний десерт.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express .

Який продукт допоможе схуднути

За словами лікаря, якщо людина намагається скинути вагу та позбутися зайвих кілограмів, їй варто додати до свого продуктового кошика популярну ягоду - чорницю. Саме вони, вважає Барнард, допоможуть схуднути та стануть чудовою альтернативою смаженим, жирним та занадто солодким десертам.

Якщо ж ви не любите чорницю, лікар радить не сумувати. Замість неї ви можете обрати малину. Цю ягоду теж вважають "помічницею" у схудненні.

Продукт "номер один" для схуднення (фото: freepik.com)

Чому чорниця корисна

Користь чорниці в тому, наголосив лікар, що вона є джерелом клітковини. Окрім цього, якщо ви почнете замінювати цими ягодами звичайні десерти, ви автоматично зменшите кількість калорій, які споживаєте протягом дня.

Окрім цього ця ягода містить у собі рослинний пігмент - антоціани. Ця речовина здатна впливати на метаболізм та навіть приборкувати апетит. Також чорниця, як було встановлено раніше, може допомогти у боротьбі з вісцеральним жиром.

Важливо враховувати, що дієту та режим харчування варто підбирати лише після консультації з лікарем. Кожен продукт може по-різному впливати на організм людини, викликати алергію чи інші реакції. А тому прислухайтеся до порад спеціаліста, який знає про стан вашого здоров'я.