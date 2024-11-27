Как есть, чтобы добиться успеха: советы эксперта по коммуникациям

Еда, как и многие другие аспекты жизни, имеет свою символику и может отражать наше отношение к успеху.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) рассказала кандидат наук по социальным коммуникациям, журналистка и публицистка, автор книг "Їжа як комунікація" и "Смачна комунікація: Як розуміти і бути зрозумілим" Вероника Чекалюк.

Как еда способствует достижению успеха

"От знаменитых людей мы часто слышим о важности здорового питания и дисциплины в еде. Но стоит заметить, что миллионеры часто не просто следуют модным диетам, они выбирают продукты, которые способствуют умственной и физической активности: авокадо, семена, спирулина, ягоды, зелень, рыба, чистая вода", - говорит Чекалюк.

Она убеждена: еда должна давать энергию, быть полезной, но одновременно простой, вкусной и свежей.

"Самое важное - это сознательный подход к выбору блюд, а также умение наслаждаться едой без спешки и стресса", - отмечает она.

Советы из книги "Їжа як комунікація"

Уделяйте внимание деталям и атмосфере: стол, сервировка, цвет посуды могут влиять на эмоциональное состояние при приеме пищи.

Для успешных переговоров за столом создавайте атмосферу гармонии и спокойствия, безопасности и доверия: выбор блюд и подача пищи могут быть частью этого процесса.

Не бойтесь менять традиционные рецепты - новые блюда могут стать не только вкусными, но и отличными поводами для коммуникации в коллективе.

Важно отключать телефоны и гаджеты во время совместного приема пищи, создавая тем самым пространство для живого, настоящего общения.

"Я выступаю за детокс от цифрового мира, чтобы мы могли лучше узнавать друг друга и строить более глубокие связи. Это лучшее время для того, чтобы выйти за пределы экранов и действительно присутствовать в каждом моменте вместе с другими людьми. В еде мы не только получаем энергию, но и восстанавливаем эмоциональное равновесие, совместно делимся опытом, и именно за столом происходят самые ценные моменты коммуникации", - отмечает Чекалюк.

Книгу "Їжа як комунікація" можно приобрести в Украине и за границей (фото предоставлено автором)

Добавим, что в книге "Смачна комунікація: Як розуміти і бути зрозумілим" Вероника рассматривает реальные жизненные ситуации, показывая, как правильное выражение мнений в сопровождении вкусностей может улучшить взаимоотношения и помочь достичь поставленных целей, а также исследует влияние речи, языка тела и использования разных коммуникационных каналов на качество общения

Эта книга является своеобразным пособием по развитию коммуникативных навыков, важных в том числе для достижения успеха.

Книга "Смачна комунікація: Як розуміти і бути зрозумілим" (фото предоставлено автором)