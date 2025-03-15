Еда будущего: как накормить свой микробиом и улучшить здоровье

Современная наука все больше внимания уделяет микробиому - совокупности микроорганизмов, обитающих в нашем кишечнике. Исследования показывают, что состояние микробиома напрямую влияет на наше здоровье, иммунитет, вес и даже настроение. Поэтому важно знать, как правильно "кормить" свой кишечник.

Какие продукты надо употреблять для здорового кишечника - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Почему микробиом так важен? Иммунитет Около 70% иммунной системы находится в кишечнике. Здоровый микробиом укрепляет иммунную защиту, помогая организму бороться с инфекциями. Пищеварение Микробиом участвует в расщеплении пищи, усвоении питательных веществ и выработке витаминов. Вес Дисбаланс микробиома может способствовать развитию ожирения и других метаболических нарушений. Настроение Кишечник производит нейротрансмиттеры, такие как серотонин, который влияет на настроение и эмоциональное состояние. Как поддержать здоровье микробиома? Ферментированные продукты Квашеная капуста, кимчи, йогурт, кефир содержат пробиотики - это полезные бактерии, которые поддерживают разнообразие микрофлоры. Они помогают восстановить баланс микробиома после приема антибиотиков или других нарушений. Клетчатка Овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые являются источником пребиотиков - пищевых волокон, которые служат пищей для полезных бактерий. Клетчатка способствует нормализации пищеварения и предотвращает запоры. Полезные жиры Авокадо, оливковое масло, орехи, семена содержат мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые помогают усваивать жирорастворимые витамины. Они также обладают противовоспалительными свойствами. Омега-3 жирные кислоты Жирная рыба (лосось, скумбрия), семена льна, чиа содержат омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспаление в кишечнике. Они также улучшают состояние кожи и сердечно-сосудистой системы. Пребиотики Бананы, лук, чеснок, артишоки содержат пребиотики, которые стимулируют рост полезных бактерий. Они помогают поддерживать баланс микрофлоры и улучшают пищеварение. Вас может заинтересовать Мир покоряет новый молочный продукт, который меняет представление о здоровом питании

Какой молочный продукт предотвращает рак?

Кому категорически нельзя пить кефир.