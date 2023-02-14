Тренер рассказал, какое именно мясо лучше всего есть при похудении
Белок – единственный из калорийных нутриентов, количество которого при похудении рекомендовано повысить. Как известно, он содержится в мясе, рыбе, яйцах.
Какое же мясо выбрать, если ваша цель сбросить вес, рассказал на Facebook фитнес-тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк.
Какие плюсы употребления белка в похудении?
Во-первых, белок дает сытость. Во-вторых, на усвоение белка уходит до 30% калорий, которые в нем содержатся. И в третьих, белок защищает худеющего от потерь мышц.
Но есть момент, что в мясе содержится жир. В мышцах животного есть не только белок, но и жир (внутримышечные триглицериды), и углеводы (гликоген).
"Как и в наших мышцах, в мышцах животных, это энергия для физического движения. В мясе углеводов практически нет. А с жиром все интереснее", - рассказал Виктор.
Дело в том, что, если животное мало двигалось при жизни, то в его мышцах жир накапливается не только в мышечных клетках. Между мышечными пучками разрастается самая настоящая жировая ткань с адипоцитами, фибробластами и всякими макрофагами.
Также жирность мяса зависит от части туши, которую вырезал мясник. А если говорить о птице, то под кожей у нее, естественно, есть жир.
Жирность мяса
Важно знать жирность, употребляемого вами мяса, ведь каждый дополнительный процент жира увеличивает калорийность обеда (в котором 150 г мяса) на 13 килокалорий.
Если вы хотите похудеть - употребляйте мясо с содержанием жира до 5%. Мясо большей жирности можно употреблять редко, по праздникам.
К нежирному мясу относится:
- куриное филе ~ 2%
- филе индюка ~ 2%
- телятина ~ 2%
- говяжья вырезка ~3%
- перепелка без кожи ~4,5%
К жирному мясу относится:
- свиная вырезка ~7%
- куриное бедро без кожи ~10%
- куриная голень без кожи ~10%
- крольчатина ~11%
- баранина ~16%
- язык свиной ~16%
- куриные крылья с кожей ~16%
- перепелка с кожей ~17%
- куриное бедро с кожей ~17%
До этого фитнес-тренер рассказал, сможет ли фасоль заменить мясо.
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