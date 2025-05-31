Ее называли главной сердцеедкой "Твин Пикс"! Вот как она выглядит сейчас (фото)

Ее образ - это ностальгия целой эпохи. В 90-х актриса Шерилин Фенн стала иконой стиля и женственности благодаря роли Одри Хорн в сериале "Твин Пикс".

Как выглядит знаменитость сегодня и чем наполнена ее жизнь? Узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Звездный взлет Шерилин начался после выхода на экраны сериала Дэвида Линча. С первого же появления на экране ее энергетика буквально притягивала - утонченная брюнетка с пристальным взглядом и хищной улыбкой.

Успех был молниеносным: в 1990-м издание Us Magazine назвало ее одной из "10 самых красивых женщин мира", а через год этот титул подтвердил и People.

Кадр из фильма "Твин Пикс"

Хотя в ее фильмографии не так много откровенных ролей, за актрисой надолго закрепился имидж звезды провокационного кино. Наиболее скандальным стало ее участие в ленте "Елена в ящике" - фильме, который в свое время отказались снимать другие знаменитости.

Фенн рискнула, но фильм провалился: критики не пожалели ни одного острого слова, а зрители - ни одной ироничной оценки.

После этого звездная карьера начала угасать. Успешных проектов было все меньше и меньше, а личные драмы только добавляли бремени.

Один из самых громких романов актрисы - отношения с Джонни Деппом. Они встречались в конце 80-х и три года были парой, пока Депп не влюбился в другую.

Шерилин Фенн и Джонни Депп (фото: instagram.com/sherilyn_fennxo)

Позже Шерилин вышла замуж за музыканта Тулуза Холлидея, родила сына в 1993-м, но уже через несколько лет брак распался.

В 2000-х в ее жизни появился Дилан Стюарт, и в 42 года актриса во второй раз стала мамой - на свет появился сын Кристиан. Сейчас Шерилин свободна, хотя с нежностью вспоминает о Деппе - эти отношения она до сих пор считает особенными.

Сегодня Шерилин Фенн - это уже не юная сердцеедка, а 59-летняя женщина с глубокими морщинами и опытом, который читается в глазах. Она практикует йогу, интересуется духовными практиками и на первое место ставит семью.

Шерилин Фенн (фото: instagram.com/sherilyn_fennxo)

Конечно, с годами ее внешность изменилась, но внутренняя харизма по-прежнему чувствуется в каждом ее слове и жесте. Она больше не гонится за вниманием - она живет в своем темпе, принимает себя настоящую и вдохновляет это делать других.