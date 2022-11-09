Ее можно есть руками из банки! Рецепт квашеной капусты за три дня от Клопотенко

Несколько секретов засолки капусты

Когда будете шинковать капусту ножом, то старайтесь не слишком измельчать продукт. Тонкие полоски могут стать мягкими, без характерного хрустящего эффекта. Используйте специальную терку для капусты, тогда нет необходимости контролировать их размер.

Емкость с капустой оставьте бродить у теплого места. Именно от температуры зависит, как скоро закончится процесс ферментации.

Для трехлитровой банки капусты возьмите:

2-2,5 кг капусты

3 лавровых листа

1 морковь

2 ст. л. соли

1,5 л воды

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите капусту из расчета, что после очистки кочана должно получиться 2-2,5 кг продукта. Очистите, снимите поврежденные или твердые верхние листья, вырежьте сердцевину. Помойте овощ под струей холодной воды и оботрите кухонным полотенцем. Почистите морковь.

Кочан капусты разрежьте пополам или на четверти, чтобы было удобнее. Расшинкуйте части овоща ножом, или воспользуйтесь шинковкой.. Натрите морковь. Перемешайте капусту и морковь. Добавьте к смеси 3 лавровых листа. Утрамбуйте все хорошо, чтобы не образовалось пустот.

В отдельной посуде смешайте 1,5 л кипятка и 2 ст. л. соли. Перемешайте, пока соль не растворится. Оставьте раствор остыть, затем залейте им емкость с капустой. Поставьте банку в глубокую миску, если рассол начнет вытекать, и расположите ее на кухне вблизи плиты или другого места, где тепло. Накройте марлей или крышкой с дырками, чтобы капуста дышала.



Через сутки проколите капусту ножом или шампуром до самого дня емкости, чтобы выпустить газы, создаваемые во время брожения. Пену на поверхности рассола тоже тщательно убирайте, пока не закончится процесс брожения. Об этом будет свидетельствовать тот факт, что пена перестанет появляться, а рассол в банке станет прозрачным.

Вы сможете попробовать капусту уже через сутки, а через три дня она будет готова полностью. Приятного аппетита!