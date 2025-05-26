Ее фигура - пример для всех: как питается знаменитая фехтовальщица Ольга Харлан

Принципы питания

Ольга предпочитает приготовление блюд дома, что позволяет контролировать качество и состав продуктов.

По ее словам, дома чаще готовит ее любимый Луиджи Самеле - итальянский фехтовальщик на саблях и четырехкратный призер Олимпийских игр.

"Он готовит очень вкусно итальянские блюда. Я иногда готовлю украинские блюда. Ему нравится украинская кухня", - сказала звезда.

Из-за частых тренировок они обычно питаются дома. Поэтому целую неделю пара ест белки, углеводы и жиры. Такие продукты помогают поддерживать энергию и мышечную массу.

"Я не эксперт, поэтому не могу советовать. Только советую заниматься спортом и контролировать свое питание. То есть не есть сладкого много. Если чего-то хочется, то можно съесть немного один раз в неделю. Тогда морально будет легче, но не переедать", - объяснила Харлан.

Ольга Харлан и ее возлюбленный Луиджи Самеле (фото: instagram.com/olgakharlan)

Что ест на завтрак и обед

Обычно утром она ест соевый йогурт с орехами и ягодами. Также обязательно пьет кофе на соевом молоке.

После тренировки на обед есть рыбу или мясо, чтобы получить белок. Тогда как углеводы - это или гречка или другая крупа и салат.

Фехтовальщица добавила, что в день соревнования утром ест банан и соевый йогурт.

Она даже делилась рецептом приготовления спагетти с вкусным соусом, который готовится очень быстро и легко.

Рецепт спагетти с соусом от Ольги Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)

Также она показывала фото своего завтрака.

Завтрак Ольги Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)

Ограничивает ли фаст-фуд

Звезда старается избегать быстрой еды и ограничивает потребление сладостей. Иногда она может позволить себе кусочек чизкейка после успешных соревнований.

В рационе спортсменки часто присутствуют сезонные овощи, например, спаржа, которая является источником клетчатки и витаминов.

Тогда как во время поездок она старается придерживаться привычного рациона, выбирая блюда, похожие на те, что она потребляет дома в Украине.

"Пиццу могу съесть, но не каждый день. Пасту я нечасто ем, и позволяю ее себе немного", - добавила она.

Ольга Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)