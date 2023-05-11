Ее допускает каждая женщина! Стилист назвала самую распространенную ошибку в летнем образе

В летнем гардеробе женщины должно быть много белых и светлых вещей из тонкой ткани. Такие наряды наиболее уместны в жаркую пору. Но именно с такой одеждой женщины чаще всего неправильно сочетают нижнее белье, из-за чего случаются конфузы.
Об этом рассказала персональная стилистка Елена Шевченко на своей странице в Instagram.
"Представьте себе: лето, жара, вы надеваете невероятное белоснежное платье или костюм из натурального льна или шорты, и замечаете, как сквозь ткань ярко светится ваше белоснежное белье!" - пишет эксперт.
Стилистка делится полезным лайфхаком, позволяющим избежать такого конфуза.
"Под тонкие белые ткани следует надевать бежевое белье, желательно бесшовное. Тогда оно точно не будет светиться", - объясняет Елена.
Также часто ошибкой летом является то, что женщины носят слишком тесное белье. Как следствие пережатые участки тела "пробиваются" сквозь одежду и создают неэстетичный вид.
Под хлопковою рубашку из непрозрачного материала лучше всего подойдет белое бесшовное белье. Оно будет незаметным под этим нарядом.
Для платьев, топов или кофт, у которых открытые плечи и спина, нужно выбирать бесшовное белье телесного цвета с бюстгальтером-бандо со съемными бретелями.
Под одежду из полупрозрачной ткани также следует надевать бюстгальтеры на косточках с гладкими чашечками.
Для приталенных трикотажных платьев следует брать бюстгальтер пуш-ап из мягкой микрофибры с гладкими уплотненными чашками и бесшовные трусики. Такое белье подчеркнет достоинства вашей фигуры.
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