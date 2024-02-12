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Съедобная валентинка: как приготовить вкусное печенье с сердечками на День влюбленных

Рецепт вкусного печенья на День влюбленных (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Порадовать любимого человека 14 февраля можно по-разному. Однако, самый беспроигрышный вариант - приготовить вкусное домашнее печенье с сердечками.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Katekuhnya".

Список ингредиентов

Такое печенье станет великолепной съедобной валентинкой.

Наполнять печенье можно не только малиновым вареньем, но и клубничным и любим другим.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • масло сливочное 73% - 150 г
  • куриный желток - 2 шт.
  • сахарная пудра - 100 г
  • мука пшеничная - 250 г
  • разрыхлитель - 4 г
  • соль - 1 г
  • варенье малиновое - 100 г

Легкий способ приготовления

Сначала в миску нужно положить размягченное сливочное масло, желтки, сахарную пудру и размешать венчиком до однородной массы. Далее всыпьте просеянную муку, разрыхлитель, соль и замесите мягкое тесто.

После этого из теста сформуйте шарики весом по 40 граммов. Затем приплюсните шарики и пальцами выдавите на них форму сердца.

Перенесите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой. В углубление в форме налейте варенье.

Поставьте противень в разогретую до 180°C духовку на 10-15 минут до появления золотистого цвета.

Добавим, если варенье слишком редкое, то может витекты, испортив внешний вид печенья.

Как приготовить вкусное печенье с сердечками (скриншот)

 

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День Святого ВалентинаРецептыДень влюбленных