Есть сыр в это время суток категорически нельзя: вот почему

Сыр - полезный и питательный продукт, но потребление этого молочного деликатеса в неподходящее время суток может негативно повлиять на здоровье. Почему лучше отказаться от сыра перед сном?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского врача Карана Раджана.
По словам медика, сыр имеет высокое содержание жира, поэтому, если вы поздно вечером съели его много, то у вас, вероятно, возникнет несварение желудка. А оно в свою очередь нарушает сон.
Этот молочный продукт также содержит аминокислоту под названием триптофан, которая используется для выработки серотонина и мелатонина, вызывающих сон.
К тому же, если перед сном съесть выдержанный сыр, а также мясо, такое как бекон и ветчина, то они содержат высокий уровень другой аминокислоты под названием тирамин. А она вызывает ощущение бодрости, поэтому может мешать заснуть.
Тирамин заставляет надпочечники высвобождать гормон "бей или беги", что повышает активность и бдительность на несколько часов.
Также следует избегать шоколада, карри, мороженого и чипсов перед сном. Если вам все же нужно перекусить перед сном, то основным выбором должны быть продукты, способствующие выработке мелатонина, такие как вишни, сырой мед, бананы, индейка и миндаль, поскольку все они могут помочь лучше выспаться.
Режим дня
Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. Избегайте дневного сна после 15:00, особенно долгого (более 30 мин).
Готовьтесь ко сну правильно
За 1-2 часа до сна:
Питание и стимуляторы
Не употребляйте кофеин, алкоголь или никотин за 4-6 часов до сна. Избегайте тяжелой пищи перед сном. Но легкий перекус (например, банан или теплое молоко) может помочь заснуть.
Комфортные условия
Температура в комнате: 18-20°C - оптимальная для сна. Кровать должна быть удобной, подушка - соответствующей высоты.
Сделайте комнату темной, тихой и прохладной. При необходимости - беруши или маска для сна.
@dr.karanr Cheesemare? #cheese #uktrivia #edutok #schoolwithdrkaran #weird #facts #science #humanbody Stranger Things (Main Theme) - I Love TV Themes
Вас может заинтересовать