Есть сыр в это время суток категорически нельзя: вот почему

Почему нельзя есть перед сном

По словам медика, сыр имеет высокое содержание жира, поэтому, если вы поздно вечером съели его много, то у вас, вероятно, возникнет несварение желудка. А оно в свою очередь нарушает сон.

Этот молочный продукт также содержит аминокислоту под названием триптофан, которая используется для выработки серотонина и мелатонина, вызывающих сон.

К тому же, если перед сном съесть выдержанный сыр, а также мясо, такое как бекон и ветчина, то они содержат высокий уровень другой аминокислоты под названием тирамин. А она вызывает ощущение бодрости, поэтому может мешать заснуть.

Тирамин заставляет надпочечники высвобождать гормон "бей или беги", что повышает активность и бдительность на несколько часов.

Также следует избегать шоколада, карри, мороженого и чипсов перед сном. Если вам все же нужно перекусить перед сном, то основным выбором должны быть продукты, способствующие выработке мелатонина, такие как вишни, сырой мед, бананы, индейка и миндаль, поскольку все они могут помочь лучше выспаться.

Как быстрее заснуть и лучше спать

Режим дня

Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. Избегайте дневного сна после 15:00, особенно долгого (более 30 мин).

Готовьтесь ко сну правильно

За 1-2 часа до сна:

избегайте яркого света, особенно от экранов (смартфоны, телевизоры)

переключитесь на спокойную деятельность: чтение, йога, медитация

Питание и стимуляторы

Не употребляйте кофеин, алкоголь или никотин за 4-6 часов до сна. Избегайте тяжелой пищи перед сном. Но легкий перекус (например, банан или теплое молоко) может помочь заснуть.

Комфортные условия

Температура в комнате: 18-20°C - оптимальная для сна. Кровать должна быть удобной, подушка - соответствующей высоты.

Сделайте комнату темной, тихой и прохладной. При необходимости - беруши или маска для сна.