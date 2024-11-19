Кремлевский блеф. Зачем РФ снова пугает мир "ядеркой" и как на это реагирует Запад

В Москве в очередной раз угрожают ядерным ударом по Украине. О чем говорит шаг Путина по подписанию измененной ядерной доктрины, какой реакции от Запада стоит ждать и повлияет ли это на ход войны, – в материале РБК-Украина.

Меньше чем за месяц до тридцатой годовщины со дня подписания Будапештского меморандума Россия заявила, что может стрелять ядерным оружием по неядерным государствам, очевидно, имея в виду Украину. Это заявление стало ответом на разрешение Украине бить по территории России западными ракетами большой дальности.

Владимир Путин в очередной раз решил сыграть своим "ядерным" козырем – его функционеры в Кремле заявили, что он, наконец, подписал обновленную ядерную доктрину. В ней речь идет о том, что Россия оставляет за собой право применить по территории неядерного государства свое ядерное вооружение в ответ на атаку конвенциональным, то есть, обычным оружием. Видимо, в Москве ожидали, что повергнут Запад в состояние паники и в Вашингтоне тут же отменят свое разрешение Киеву бить по России ракетами ATACMS. Но, похоже, сегодня ядерная "истерия" России уже мало кого пугает.

Очередной виток ядерных угроз

Россия далеко не впервые угрожает Украине применением ядерного оружия. Каждый раз, когда Киев просил у Запада что-то, что может повлиять на ход войны, помочь ВСУ перехватить инициативу на фронте, в Москве сразу же намекали, либо же открыто давали понять, что применят ядерное оружие, если Украине будет предоставлена та или иная существенная помощь.

Фактически с начала большой войны, при любых сложностях на фронте Россия шантажировала Украину и Запад ядерным оружием. Еще в мае 2022 года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о ядерном ударе "как ответе" на атаку. В этот же период на возможное использование ядерного оружия намекнул глава российского МИД Сергей Лавров. Все это звучало на фоне постоянных угроз из уст российской пропаганды "стереть в радиоактивный пепел" всех, кто помогает Украине, и в особенности саму Украину.

Один из пиков ядерной "истерии" случился в сентябре 2022 года, после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Россия не только пригрозила использовать ядерное оружие, но и сообщила, что Киев делает так называемую "грязную бомбу". При этом, Кремль хорошо известен тем, что обвиняет других в том, что делает сам. Поэтому западные союзники Украины довольно остро отреагировали на эти заявления, ведь, если бы в Москве сообщили, что Киев применил "грязную бомбу", то фактически развязали бы себе руки.

В тот период, как стало известно гораздо позже, в США оценивали риски начала ядерной войны 50/50. Для того, чтобы усмирить Россию, западные страны подключали разные инструменты влияния, в том числе Китай. В итоге всех дипломатических закулисных убеждений, лидер КНР Си Цзиньпин открыто заявил о том, что "ядерные войны начинать нельзя". Его слова расценили как максимально однозначный сигнал для России. С тех пор градус ядерного шантажа со стороны Кремля заметно спал, но Путин не упускает шанса периодически вытащить эту карту на стол.

Российское ядерное оружие (фото: РосСМИ)

Сегодня же в Кремле начали новый виток шантажа ядерным оружием, на этот раз, подкрепив его указами и подписями. За три недели до этого, 25 сентября, Путин заявил о расширении доктрины ядерного сдерживания. Он сообщил, что ядерный ответ последует при "достоверной информации о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения", имея в виду самолеты, крылатые ракеты, беспилотники. После этого на Россию не раз совершались атаки, как минимум, дронами, но никакой реакции не последовало. Когда об этом спросили пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, он посоветовал "чрезмерно не апеллировать к доктрине".

Теперь же, когда Украина получила возможность бить западным оружием по территории РФ, Путин неожиданно подписал доктрину, после чего в Кремле вышли с заявлениями разной степени угрозы. Примечательно, что российский диктатор подписал документ меньше чем за месяц до тридцатой годовщины Будапештского меморандума. 5 декабря 1994 года Россия, Украина, Великобритания и США подписали документ, согласно которому Украине гарантируют сохранность ее суверенитета и безопасности взамен на ядерное оружие, которое она отдает. В итоге, Россия, получив запасы ядерного вооружения, спустя 30 лет, грозит им же Киеву.

Обновленная доктрина – что стоит за угрозами Кремля?

За три года большой войны Запад не раз заявлял о страхе перед эскалацией конфликта. Этим союзники Киева аргументировали различные отстрочки в принятиях важных решений, промедления в поставках оружия и отказы его применения по территории РФ. Слово "эскалация" употреблялось каждый раз после того, как Москва хотя бы намекнет на возможное использование ядерного оружия.

Тем временем Россия продолжала откровенно и нагло нарушать все законы и обычаи войны, декларации ООН и прочие важные для мирового сообщества документы и соглашения. Она применяет запрещенное оружие, убивает пленных, бьет по мирным городам, закупает боеприпасы и технику у ситуативных союзников, а с недавнего времени использует их человеческий ресурс в виде солдат Северной Кореи. Каждый раз Россия эскалировала войну и выводила ее на новые уровни, пока Запад медлил. Как только партнеры Украины делали свои аккуратные шаги в плоскости помощи Киеву вести оборонительную войну, Россия угрожала ядерным оружием.

Сегодня Путин сделал это в очередной раз – пригрозил ударить по Украине в ответ уже на конвенциональное вооружение. Видимо этих угроз было так много и они ничем не заканчивались, что сегодняшняя реакция на это Запада явно не оправдала ожиданий Кремля, отмечает военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Его угрозы с ядеркой уже давно всем понятны и неоднократно, кстати, уже делались заявления официальных должностных лиц по поводу российских угроз с ядерным оружием. Это уже давно отработанный вариант. Сценарий всем известен", – говорит Коваленко в комментарии РБК-Украина.

Российская ядерная ракета (фото: РосСМИ)

Эксперты отмечают, что сегодняшние угрозы Путина больше похожи на так называемый "ядерный эксгибиционизм" и в действительности мало кого пугают. Запад понимает – пока Россия условно меняет местами слова в документах и занимается бюрократией, удар вряд ли возможен. Если бы россияне были готовы ударить ядерной ракетой – они бы уже это сделали, отмечает политолог Олег Саакян. И если сегодня этого не происходит, это значит, что России этого делать не позволяют.

"Именно рамки дозволенного в русской парадигме, где культ силы является ключевым мерилом их реальности и действительности, являются ключевым фактором их поля возможностей. Они будут делать столько, сколько им разрешат. Поэтому эта вся ядерная история, потрясти ядерной боеголовкой, весь этот ядерный эксгибиционизм уже всем надоел и никакой реакции не вызовет", – отмечает Саакян в комментарии РБК-Украина.

При этом, не совсем понятно, о какой именно "российской территории" в контексте заявлений из Кремля идет речь. Если идти по логике Москвы – оккупированные украинские земли также являются частью российской территории, о чем сказано в их конституции. При этом, ответа, которым угрожают в России, не последовало.

Кроме того, по информации из СМИ, Украина уже применила ракеты ATACMS, ударив ими по складу с боеприпасами в Брянской области. Комментируя это, глава МИД Лавров сделал довольно неоднозначное заявление, добавив, что "РФ сурово придерживается принципа, чтобы не допустить ядерную войну". Судя по всему, ситуация вокруг доктрины больше выглядит как попытка Путина поднять ставки и запугать, отмечает бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Если Песков заявляет о том, мол, если Украина применит западное оружие по территории РФ, мы применим ядерное, то возникает вопрос – а где он лукавит? Ведь фактически, по меньшей мере, два года подряд украинская армия наносит удары с помощью HIMARS и другого вооружения, которое нам поставляют западные партнеры, по территории, которые Российская Федерация считает своими, ведь оккупированные территории Украины, согласно российской конституции, являются Россией. Конечно, все это бред, ничтожный по сути, но все же, где логика? И на этот раз Путин сделал заявление, не имеющее значения", – отметил Селезнев в комментарии РБК-Украина.

Запад, не раз столкнувшись с тем, что угрозы России часто не имеют под собой никаких реальных действий, на этот раз не отреагировал. В США не отменили свое разрешение бить по РФ, в Европе не призвали к старту срочных переговоров, звонки в Кремль, по крайней мере, публичные, не поступали. Однако если предположить ситуацию, что Россия все же применит тактическое ЯО, здесь есть несколько вариантов. Если российские войска ударят по фронту, стратегически ситуация никак не поменяется. Ракета может уничтожить позицию ВСУ на одном из направлений, склад с боеприпасами, или технику, но глобально этого очень мало, если приравнивать результат с затраченному ресурсу.

В случае же, если Россия ударит "тактикой" по условному Киеву, этот акт станет одним из самых шокирующих и приведет к незамедлительной и плачевной для РФ реакции Запада, уверен Коваленко.

"Путин прекрасно понимает, что использование ядерного оружия в конвенционной войне может привести к новым шагам со стороны США. Более радикальным, например, для применения конвенционного оружия по временно оккупированной территории. Или те же ракеты Tomahawk запустить из Средиземного моря с ракетных эсминцев. Не говоря уже о том, что они могут даже нанести удары по самой территории РФ", – отметил Коваленко.

На угрозы Путина отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что российский диктатор, вместо мирной стратегии, опять хочет эскалировать войну, хотя сам же все время говорит о нежелании воевать вообще.

"Почему они не представили мирную стратегию? Он (Путин - ред.) хочет просто показать миру, что он хочет уничтожить Украину и другие страны. Путин хочет войны. Чем дольше будет продолжаться война, тем дольше он будет Кремле, и это его цель - уничтожить всех нас", – добавил Зеленский.

Российский ядерно-ракетный комплекс (фото: РосСМИ)

Иными словами, сегодняшние угрозы России уже мало кого пугают – все понимают, что и кто сдерживает Москву. С другой стороны, тот факт, что именно РФ "задает тон" войне, неутешительный. По мнению Саакяна, эйфории от разрешения США бить по России ракетами ATACMS не было именно потому что решение "перегрелось" и стало, скорее, ответом на северокорейский контингент в Курской области. Однако и важность этого решения, безусловно, сложно переоценить.

"Во всяком случае, важно, что это решение принято, команда Трампа его не саботирует, а Украина все больше учится опираться на собственные усилия и привлекать партнеров к таким усилиям", – добавил Саакян.