Едите "Мивину" при похмелье? Вот почему этого категорически нельзя делать

Почему вредно есть лапшу быстрого приготовления

По словам эксперта, она повышает артериальное давление за счет содержания огромного количества соли и приводят к задержке воды в организме.

Жгучие специи и регуляторы кислотности в этой лапше раздражают и без того поврежденную алкоголем слизистую желудка.

Основным ингредиентом лапши является пшеничная мука, которая в свою очередь вызывает воспаление в кишечнике. Также наличие большого количества усилителей вкуса заставляет есть больше, чем продлевает состояние похмелья.

Как избавиться от похмелья

Вода

Эндокринолог отметила, что алкоголь "вымыл" из организма все. Поэтому стоит пить обычную воду, минералку или регидрон.

"Жидкость - твой новый лучший друг", - говорится в сообщении.

Сон

Алкоголь нарушает фазу глубокого сна, поэтому даже после длительного сна ночью вы можете просыпаться истощенным. Дополнительный сон помогает мозгу "перезагрузиться" и уменьшить головную боль, раздражительность и усталость.

Банан, бульон и витамин С

Спиртное вызывает потерю электролитов, особенно калия. А бананы богаты калием, поэтому помогают восстановить электролитный баланс и уменьшить слабость, дрожь или судороги.

Тогда как бульон помогает восстановить жидкость и электролиты, которые теряются из-за алкоголя. Он легко усваивается, не раздражает желудок, поддерживает гидратацию и обеспечивает натрий и глутамин - важные питательные вещества.

К тому же алкоголь нагружает печень, а витамин С - антиоксидант, поддерживающий ее работу.

Контрастный душ

Смена температур активизирует кровообращение, что может помочь "разбудить" организм и снять усталость. Холодная вода может уменьшить головную боль и вернуть ясность мыслей.

Контраст способствует активации нервной системы и может немного уменьшить "туман" в голове после выпивки.

"Это как удар током, только легальный. Возвращает в сознание лучше кофе", - добавила эксперт.

Капельница - когда уж совсем плохо

Капельница при похмелье - это медицинский метод детоксикации организма после чрезмерного употребления алкоголя. Она используется для: