Ехал 20 часов: фронтмен "Без обмежень" Танчинец рассказал, как помогал украинцам

По его словам, в первые месяцы полномасштабной войны он не мог сосредоточиться на музыке и хотел быть полезным для украинцев, эвакуировавшихся из Киева и Киевской области, убегая от обстрелов. Поэтому артист эвакуировал желающих в Мукачево Закарпатской области.

Сергей Танчинец рассказал, как эвакуировал людей (скрин)

"Сначала я даже не включал радио в авто. Я не чувствовал себя музыкантом. Сначала я просто был водителем. Я понимал, что у нас есть туровой бус "Без обмежень" и мы можем отвезти груз. 17-18 раз мы ехали из Мукачево в Киев и обратно", - рассказал он.

В частности, несмотря на десятки блокпостов и пробок, Танчинец добросовестно помогал украинцам. По дороге он людей выслушивал и поддерживал.

Сергей Танчинец рассказал, как эвакуировал людей (скрин)

Артист говорит, что первая поездка была очень сложной, ведь длилась 20 часов.

"Обратно мы увозили людей, которые хотели уехать из Киева. Мы ехали от войны и понятно, что люди в подавленном состоянии. Поэтому какая-то психологическая поддержка была", - сказал лидер группы.

Добавим, что жена артист Ганна и двое детей из-за войны уехали в Японию.

Сергей Танчинец с женой (скрин)