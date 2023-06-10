Их лучше не есть. Завтраки, в которых сахара больше, чем в стакане Кока-Колы

Завтрак - это первый прием пищи в течение дня, поэтому очень важно сделать его питательным и сбалансированным. К тому же хороший завтрак предотвращает переедание во время последующих трапез.
Какие сладкие завтраки не стоит есть с утра, рассказали на сайте Eat This Not That.
Это хороший десерт, который можно приготовить с любой любимой начинкой, однако для полноценного завтрака их точно будет мало. К тому же для приготовления маффинов нужно несколько сотен граммов сахара, что многовато для утренней пищи.
Если хотите съесть утром несколько кексов, сделайте это после основного более сытного приема пищи.
Такой вариант завтрака подходит тем, кто всегда спешит или завтракает по дороге по делам. Йогурт с гранолой спокойно можно взять с собой и не переживать, что останетесь голодными. Но есть одно "но".
В магазинные изделия кладут много сахара, чтобы был более выразительным вкус продукта. Однако тогда он даст вам мало насыщения, и уже через пару часов вы снова захотите есть.
В таких случаях лучше делать домашнюю гранолу, а йогурт выбирать - обычный греческий.
Завтраки всегда должны быть сбалансированы и питательны (фото: Freepik)
Похожая история с разными энергетическими батончиками. Если в его составе много сахара, вы получите мгновенный всплеск энергии благодаря углеводам. Но насыщение организм получает из-за белков, ненасыщенных жиров и сложных углеводов.
Можно сделать батончики дома самостоятельно, но все же лучше кушать их как перекус, а не полноценный прием пищи.
Различные рестораны с "быстрой" едой, например, МакДональдз, имеют меню с завтраками. В него могут входить каши, салаты, роллы и т.д.
В этом случае польза завтрака зависит от вашего личного выбора. Если возьмете десерт и кофе - будете голодными, а если яичницу и салат - получите насыщение на несколько часов вперед.
"Американская кардиологическая ассоциация считает, что женщины должны употреблять не более 25 граммов (6 чайных ложек) добавленного сахара в день, а мужчины - не более 36 граммов (9 чайных ложек) в день.
Потребление слишком большого количества сахара утром может привести к:
Учитывая эти нормы, целесообразно сделать содержание сахара в завтраке как можно ниже.
Раньше мы рассказывали, какие 10 продуктов следует выбирать на завтрак.
Читайте также, как варить овсянку, чтобы через час не быть снова голодными.