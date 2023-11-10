Это готовят профессиональные повара мира: как засолить желток и в какие блюда добавить
Соленые желтки стали достаточно популярны среди профессиональных поваров всего мира. Ими можно заменить пармезан в пасте, посыпать салат или просто намазать тосты.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Как солят желтки
Технология сухого посола желтков заключается в том, что продукт будто бы "запечатывается" в соли, в результате чего из них удаляется вода, которой в желтке около 70%.
Все жиры, остающиеся в желтках, а также жирные кислоты, белки, углеводы и витамины концентрируются в продукте, который путем удаления влаги приобретают более концентрированный "мясной" вкус, который так ценят шефы со всего мира.
К тому же с течением времени меняется и консистенция желтка. В зависимости от времени выдержки желток становится более плотным и приобретает свойства густого соуса, плотной пасты или выдержанного сыра.
Способ приготовления
Для приготовления понадобятся:
- куриные желтки
- сахар
- соль
Сахар и соль в пропорции 1:3, то есть сахара нужно втрое меньше соль.
В глубокую стеклянную форму нужно написать соль и сделать углубление. Соли нужно много - так, чтобы она покрывала половину формы.
Далее осторожно выложите в углубление желтки, чтобы они не растеклись. Хорошо засыпьте желтки солью. Накройте форму пищевой пленкой и поставьте в холодильник на время от 4 до 10 дней.
В частности, срок выдержки зависит от того, какую консистенцию хотите получить. Чем дольше лежат, тем более плотная консистенция у них будет.
В конце достаньте желтки из соли, хорошо оботрите соль бумажным полотенцем и кулинарной кисточкой. Выложите на застеленный пергаментом противень и обсушите примерно 1.5 часа при 70°C.
Готовые желтки можно потереть на мелкой терке и посыпать гарнир.
Добавим, что соленые желтки часто используют:
- в пасте вместе с твердым сыром или вместо него
- для приготовления овощных супов-пюре
- в салатах
- как отдельный деликатес
Как засолить желтки (кадр из видео)
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