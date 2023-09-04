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Запретят продавать алкоголь и не только. В Умани введут ограничения на Рош ха-Шана

Умань, Понедельник 04 сентября 2023 19:34
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Запретят продавать алкоголь и не только. В Умани введут ограничения на Рош ха-Шана Фото: в Умани введут ограничения на Рош ха-Шана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В микрорайоне Умани, где будут проживать паломники-хасиды на Рош ха-Шана, введут несколько ограничений. В частности, там запретят продавать алкоголь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уманский городской совет в Facebook.

По информации горсовета, в период с 9 до 22 сентября в микрорайоне запретят:

  • продажу алкогольных напитков и веществ, производимых на спиртовой основе (кроме лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфекционных средств);
  • продажу и использование пиротехнических средств, в том числе салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ, создающих шумовой эффект;
  • продажу пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек.

В ведомстве отмечают, что ограничения вводят для безопасного празднования Рош ха-Шана в условиях военного положения.

Рош ха-Шана

Напомним, в этом году Рош ха-Шана (еврейский Новый год) будут праздновать с 15 по 17 сентября.

В связи с этим глава Черкасской ОВА Игорь Табурец еще несколько недель анонсировал усиление мер безопасности в городе.

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Умань Рош ха-Шана
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