Запретят продавать алкоголь и не только. В Умани введут ограничения на Рош ха-Шана
Фото: в Умани введут ограничения на Рош ха-Шана (Виталий Носач, РБК-Украина)
В микрорайоне Умани, где будут проживать паломники-хасиды на Рош ха-Шана, введут несколько ограничений. В частности, там запретят продавать алкоголь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уманский городской совет в Facebook.
По информации горсовета, в период с 9 до 22 сентября в микрорайоне запретят:
- продажу алкогольных напитков и веществ, производимых на спиртовой основе (кроме лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфекционных средств);
- продажу и использование пиротехнических средств, в том числе салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ, создающих шумовой эффект;
- продажу пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек.
В ведомстве отмечают, что ограничения вводят для безопасного празднования Рош ха-Шана в условиях военного положения.
Рош ха-Шана
Напомним, в этом году Рош ха-Шана (еврейский Новый год) будут праздновать с 15 по 17 сентября.
В связи с этим глава Черкасской ОВА Игорь Табурец еще несколько недель анонсировал усиление мер безопасности в городе.
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