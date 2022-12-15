"Какой хороший плагиат": Злату Огневич обвиняют в присвоении музыки Билли Айлиш

Как фаны отреагировали на новый трек Огневич

На написание песни "Як мені бути" певицу вдохновило видео, где Владимир Зеленский награждал военных орденами посмертно. Награды принимали их жены, матери, дочери и сестры.

Злата объяснила, что в тот момент в глазах каждой женщины было невыносимое отчаяние, слезы, принятие, безысходность.

"Невозможно представить ощущение наших женщин и переживаемое ими, они не меньшие героини, чем их отважные мужчины, подвиг которых мы будем помнить вовек. Все мужественные ангелы навсегда остаются в наших сердцах", - прокомментировала звезда.

Так была создана песня "Як мені бути", которую многие пользователи сравнили с хитом американской певицы Билли Айлиш "lovely".

А дуэт "Two from Zoo" даже сделал об этом отдельное сообщение в своем Instagram, написав, что испытывают испанский стыд за работу Златы.

"Музыкальные СМИ, журналисты и радио, если вы будете поддерживать это, потому что вам за это заплатили или вам неудобно отказать бывшему депутату Верховной рады Злате Огневич родом из Мурманске, то поздравляю, вы так же прогнулись под систему", - добавили они.

А также опубликовали видео-сравнение двух треков знаменитостей.

Однако поклонники творчества Златы Огневич вступились за нее в комментариях и призвали поддерживать украинскую музыку.

Сама же певица уже прокомментировала обвинения в эфире "Сніданку з 1+1". Она сказала, что совершенно не реагирует на хейт.

"Когда я записывала эту песню, я в первую очередь думала о женщинах, которым она посвящена, о погибших героях на войне. И точно я не думала о творчестве других артистов. А те люди, которые ищут черную кошку в темной комнате, просто не имеют, чем заняться", - ответила Огневич.

Артистка также отметила, что слушает много музыки и просто вдохновляется ею.