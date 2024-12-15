"Какое кощунство": Клопотенко нарвался на хейт за съемки в Киево-Печерской лавре

"Пока был УПЦ МП, я мог об этом только мечтать - трапезная Киево-Печерской Лавры, а мы снимаем рождественский эпизод об украинских сакральных блюдах и возрождаем культуру в самой святыне", - написал Евгений.

Многие фолловеры не до конца поняли, что такое трапезная и каково ее предназначение, поэтому на шеф-повара посыпался шквал критики от общества.

Клопотенко захейтили за съемки в Киево-Печерской лавре (фото: instagram.com/klopotenko)

"Ужас. Позор. Хлеба и развлечений для невежд! Боже, верни Лавру истинно верующим людям", "Продолжаем пробивать дно. Каждый раз кажется, что уже некуда, но нет, вам удается", "Что делается с этим миром. Пока матери настоящих патриотов ходят в храм, чтобы молиться за своих сыновей на войне, другие устраивают непонятные шоу в Святыне!", "Господи, какое кощунство! Во что превратили храм", - пишут пользователи сети под постом Клопотенко.

Евгений ответил

Евгений Клопотенко отметил, что одним из немногих источников, где сохранились упоминания о традиционных рождественских блюдах, являются архивные церковные записи.

"Именно в архивах Киево-Печерской Лавры я нашел такие блюда, как, например, пирожки с икрой карася, луком и пшеном или гороховый кисель, о которых рассказал в выпуске. Поэтому после консультаций со святыми отцами, мы решили воссоздать настоящий рождественский стол украинцев в трапезной палате, которая была построена в свое время как обеденный зал духовенства и не исключено, что таким и был их праздничный стол. Именно показать, не готовить или угощать ими", - написал он.

Клопотенко захейтили за съемки в Киево-Печерской лавре (фото: instagram.com/klopotenko)

Шеф-повар выразил сожаление, что у части людей это вызвало негативную реакцию.

Он подчеркнул, что его целью не было оскорбить чувства верующих, а поделиться с украинцами чем-то добрым и светлым. Именно таким, по его мнению, получился этот эпизод "Реальной истории".

"Давайте лелеять украинское, исследуем свою историю и будем добрее", - подытожил Евгений.