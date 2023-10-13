Пятница, 13: почему этот день считают плохим и что сегодня нельзя делать

Пятница 13 ассоциируется с несчастливыми событиями и разными предрассудками. Некоторые даже считают, что у этой даты есть особенная магическая сила...

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает вам, почему пятница 13 считается несчастливым днем, какие запреты существуют в этот день, а также некоторые интересные факты, связанные с этим днем.

Почему именно пятница 13 - несчастливый день?

Мнение о том, что 13 - несчастливое число, может достигать еще древней мифологии. Так, один из скандинавских мифов рассказывает об ужине для 12 богов, на котором 13-й гость - Гейткрашер - появился без приглашения. Именно 13-й гость якобы убил бога радости и счастья Бальдра.

В христианстве Иуда, предатель Иисуса, тоже был "несчастливым" 13-м гостем на Тайном ужине.

Пятница в некоторых культурах также считается несчастливым днем. В "Словаре фраз и басен" Кобхема Брюера 1898 года утверждается, что пятница является днем ​​распятия Иисуса и, возможно, днем, когда Адам и Ева съели запретный плод в Эдемском саду.

В 1882 году поэт Джон Годфри Сакс опубликовал стихотворение о пуделе, блуждающем по городу с корзиной, собирая пищу своему слепому хозяину. В нем есть слова о том, что в пятницу, "в день, когда случаются все несчастья", жестокий резник отрубает собаке хвост.

В 1907 году писатель Томас Уильям Лоусон объединил понятие несчастливой пятницы и злополучного числа 13 в романе "Пятница, 13-е", где рассказывается о беспринципном брокере, который пользовался предрассудками, чтобы играть на фондовом рынке в этот день. Конечно, Лоусон не изобрел идею о том, что пятница 13 - это какая-то страшная и невезучая дата, но именно он был первым популяризатором этой идеи.

Что нельзя делать в пятницу 13-го

Не проходите под лестницей

Считается, что проход под лестницей в этот день приносит несчастье. Это верование может быть связано с тем, что лестница в некоторых культурах символизирует путь в ад.

Избегайте черных кошек

Черные кошки традиционно считаются символом несчастья, и встреча их в пятницу 13 считается особенно несчастливой.

Не разбивайте зеркала

Разбитое зеркало считается плохой приметой, и в пятницу 13 этот предрассудок усиливается.

Избегайте путешествий

Многие люди избегают дальних путешествий и планируют важные события в этот день, поскольку считают, что это может привести к несчастливым последствиям.

Не женитесь

Считается, что свадьбы, проходящие в пятницу 13, могут принести с собой несчастливую супружескую жизнь.

Не делайте больших финансовых вложений

Осуществляйте осторожно любые инвестиции, и так же осторожно относитесь к своим финансовым решениям.

Не совершайте важных ритуалов или обрядов

Считается, что в этот день они могут не принести желаемых результатов.

Отметим, что эти ограничения имеют суеверную природу и не имеют научного обоснования.

Влияние пятницы 13-го на человечество

Центр управления стрессом и Институт фобии в Северной Каролине обнаружили, что через пятницу 13-го бизнес теряет почти миллиард долларов из-за того, что люди отказываются делать большие покупки или путешествовать.

Также от этой даты страдают работники сферы недвижимости. Так, ресурс FindaProperty.com в свое время обнаружил, что с 2005 по 2012 год в пятницу 13 было на 43% меньше транзакций по сравнению с другими пятницами месяца.

А еще в последние годы стоимость авиаперелетов в "жуткую дату" часто меньше, чем в другие дни, из-за страха полетов в этот день.

Добавим также, что некоторые отели и аэропорты до сих пор избегают использования цифры 13, а около 9% процентов зданий в Нью-Йорке не имеют 13-го этажа.