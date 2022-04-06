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Як виглядає знищена окупантами Бородянка: фоторепортаж

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Бородянка, Середа 06 квітня 2022 21:19
Як виглядає знищена окупантами Бородянка: фоторепортаж Бородянка після приходу "русского мира" (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: RBC.UA

Сотні жертв серед мирного населення, зруйноване бомбардуваннями буквально дощенту містечко - результат приходу російських "визволителів" в передмістя Києва.

РБК-Україна показує наслідки приходу "руського міра" в Бородянку в фоторепортажі.

На початку квітня українські захисники підрозділів ЗСУ звільнили Бородянку в бучанському районі Київської області. Один з перших населених пунктів, постраждалих від російських бомбардувань.

Як виглядає знищена окупантами Бородянка: фоторепортажПісля місяця присутності військ РФ Бородянка фактично зруйнована (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)

На жаль, після приходу "руського міра" від мирного містечка фактично нічого не залишилося. Більшість будівель житлового фонду та інфраструктура пошкоджені. Російські війська цинічно знищували все на своєму шляху, по-звірячому вбиваючи місцеве населення.

За повідомленням Генерального прокурора Ірини Венедиктової на сьогоднішній день найбільше жертв скоєних російськими окупантами злочинів зафіксовано саме в даному населеному пункті Київської області.

Вчора, 5 квітня, виконуючий обов'язки міського голови Георгій Єрко заявив, що близько 200 жителів Бородянки пропали безвісти.

Імовірно, люди загинули під уламками будівель, зруйнованих в результаті ворожих авіаударів.

Крім того, російські військові відкривали прицільний вогонь по людях, які намагалися врятувати постраждалих під завалами зруйнованих багатоповерхівок.

На сьогоднішній день в Бородянці продовжують працювати поліція і працівники ДСНС фіксуючи множинні військові злочини. Ведуться роботи з відновлення електрики і розмінування території.

Як виглядає знищена окупантами Бородянка: фоторепортаж

Для цивільного населення місто тимчасово закрите.

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