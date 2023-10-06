"Я не отказываюсь": Женя Кот признался, стыдно ли ему за то, что он не на фронте

Стыдно ли Жене Коту за то, что он не на фронте

Знаменитость признается, что он долгое время испытывал стыд за то, что не на передовой, пока не пообщался с профессиональными военными.

Женя Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

"Мне сказали: "Занимайся тем, чем сейчас занимаешься. Ты можешь помогать, это гораздо эффективнее будет. Воевать должны люди-профессионалы“. Я не говорю, что так думаю. Мне так сказали военные. Меня они останавливали. Я не отказываюсь от защиты нашей страны. Я преподаватель в Университете культуры, и вроде бы преподавателям не присылают… Вроде бы под броней. Я не разбираюсь. Я не прячусь. Все знают, где я живу", - говорит Кот.

Также хореограф поделился, что еще мешает ему пойти воевать.

"У меня есть билет. Ограниченно пригоден. Много у меня травм. Это будто непригодный в мирное время и ограниченно пригодный в военное время. Думаю, на передовую не отправят. Зажимает сосуд. Давление сильно поднимается. Вся спина в протрузиях. Четыре грыжи. Где-то терплю боль. Стоять и сидеть долго не могу. Всегда нужно быть активным, чтобы позвонки не слезали с мест. Всем страшно", - рассказал Женя.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Евгений Кот занимается волонтерской деятельностью.

Первые недели полномасштабного вторжения он помогал ТРО и военным, а позже стал возить автомобили бойцам на передовую.

Женя Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)