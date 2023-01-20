"Я почувствовал запах смерти": актер Линартович рассказал о своем тяжелом ранении на фронте

Украинский актер Дмитрий Линартович получил тяжелое ранение во время боев за Соледар на востоке Украины. Снаряд попал отверстие в БТР, в котором артист находился. Его эвакуировали и сейчас он проходит лечение.

О своем ранении и о том, почему боевой дух важен для украинцев, он рассказал для Ukrainian Witness.

О самочувствии сейчас

Дмитрий Линартович проходит лечение и несмотря на свое тяжелое ранение, старается сохранять силу духа и оптимизм.

"Я получил ранение, ранение осколками, в голову. Заднюю часть лопатки мне посекло. У меня 1 глаз не видит, ухо не слышит. Полностью. Потому что мелкие осколки и контузия очень сильная. По состоянию на сейчас, у меня бабочки в голове, скажем так", - рассказал актер.

Он отметил, что он, как воин, должен терпеть и переносить ранение.

"Я все-таки воин. Я должен терпеть, переносить это. Это мужественное дело. Что я и делаю. Включая волю", - пояснил он.

О Соледаре

До конца 2022 года Линартович находился под Бахмутом, а уже с 1 января он защищал Соледар. Его побратимы по рации попросили помощи - передать БК (боекомплект). Он выдвинулся вместе с товарищем. Пересечь территорию было очень сложно - над головой свистели пули, а чуть дальше - российские военные палили из всех видов оружия. Когда десантники добрались к своим, поступила команда отходить.

К ним подъехал БТР, открылись задние дверцы и бойцов туда просто втянули.

"И мы уже все в БТР едем, но там есть такие оконца откидные. И мы автоматы и начали ехать, и отстреливаться. И когда мы стреляли-стреляли-стреляли, вот через это маленькое отверстие прилетело супостата оружия. И вот так я получил ранение", - рассказал Линартович.

Он добавил, что сразу же получил контузию - удар был такой сильный как ядро. И сразу же появился звон. Актер признается, что почувствовал запах смерти.

"Запах смерти я почувствовал. Такой яркий запах смерти. Он особенный. И оно все пошло. При этом я все это пережил, не теряя сознания. И вот в Соледаре в этом БТР я думал, что мне вообще пол лица снесло. Благо, что был шлем", - добавил воин.

Он призвал всех своих побратимов носить защитные шлемы, так как это очень важно. Именно шлем спас ему жизнь.

После удара кровь потекла из уха, Линартович ослеп на один глаз, инстинктивно он упал на дно БТР и уже ничего не слышал. Машина на огромной скорости вырвалась из кольца и уехала.

Когда бойцы добрались до безопасного места, актеру оказали первую помощь, и он записал видео, которое облетело все соцсети. Потом его эвакуировали в Краматорск.

Фото: Дмитрий Линартович (instagram.com/dmitrolinartovich)

О россиянах

"Ординцев много, так их вообще много. Они подло действуют, в основном ночью. Днем они боятся, потому что они получат по зубам. Кстати, у них тактика, я не знаю, почему еще комитет матерей там не выступает в Московии, потому что они берут со всех уголков Московии ордынцев. Ну молоденьких мальчиков, одевают в форму. Они еще не обкатанные, не обстрелянные. И посылают просто-напросто как пушечное мясо", - рассказал защитник.

Он добавил, что их есть несколько линий - первая, которые идут вперед. Потом линия заключенных, которым угрожают. Есть небольшой процент опытных военных, но их уже мало. А сзади идут загоны, которые могут молоденьких расстрелять, если те бегут назад. По словам актера, украинские воины не теряют силы духа и это их сильно отличает от российских военных, которые мерзнут и в целом теряют интенсивность боя.

"Достать магазин, подсоединить, снять предохранитель и произвести выстрел – это не проблема. Главное – это внутренний мотив. У московита мотива нет, он слабый и обреченный. А наши воины ловят этот кураж, вдохновение сероманца и казака", - описал он бои.

Кто такой Дмитрий Линартович

Украинский актер театра, кино и дубляжа из Киева. Ему 44 года и сейчас он - десантник. В начале полномасштабного вторжения он стал добровольцем и участвовал в обороне Киева. Потом в составе ДШВ освобождал Херсон, воевал в Бахмуте. Получил ранение и контузию в боях за Соледар 10 января 2023 года.

Сыграл главную роль в фильме Михаила Ильенко "Тот, кто прошел сквозь огонь", в фильмах "Гетьман", "Толока". Дублировал многие известные блокбастеры, а также мультфильмы - "Мадагаскар", "Шрек", Тачки", Мегамозг" и другие.