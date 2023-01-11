Под Соледаром ранен известный украинский актер: что известно

Известный украинский актер театра и кино, музыкант и преподаватель КНУ имени Шевченко получил тяжелое ранение в боях под Соледаром. Пока известно, что у него контузия.

Об этом стало известно со страницы в Facebook самого Дмитрия.

Что известно о состоянии артиста

С 24 февраля Дмитрий Линартович взял в руки оружие и пошел на фронт защищать родную землю. Все это время с собратьями он находился в Донецкой области под Соледаром.

На днях стало известно о сложном ранении Дмитрия и тяжелой контузии.

Дмитрий Линартович служит в ВСУ (фото: facebook.com)

"Друзья! Наш Дмитрий получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Разведчик 46 ОДШБ. Просьба не очень его беспокоить - тяжелая контузия. Все вопросы по состоянию выяснить можно у отца - Константина Линартовича", - говорится в сообщении на странице военной драмы "Обмін".

Именно в этом фильме Дмитрий исполнял одну из главных ролей с позывным "Моцартом". Кроме того, снимался в фильмах "Той, хто пройшов крізь вогонь", "Гетьман" и другие. На профессиональном счету Дмитрия тоже десятки озвучек в фильмах и мультфильмах.

Однако даже при эвакуации с поля боя артист записал обращение к украинцам. С перебинтованной головой он эмоционально обратился к украинцам.

"Помните, что мы на Богом данной Земле. Нас никому не сломать. Мы побеждаем. Слава Украине!", - сказал он.

Между тем, на странице в Facebook друзья и коллеги актера пишут слова поддержки и просят финансовой помощи.

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