"Я відчув запах смерті": актор Лінартович розповів про своє тяжке поранення на фронті

Український актор Дмитро Лінартович зазнав важкого поранення під час боїв за Соледар на сході України. Снаряд потрапив отвір у БТР, у якому артист перебував. Його евакуювали, і зараз він проходить лікування.

Про своє поранення та про те, чому бойовий дух важливий для українців, він розповів для Ukrainian Witness.

Про самопочуття зараз

Дмитро Лінартович проходить лікування і, попри своє тяжке поранення, намагається зберігати силу духу та оптимізм.

"Я отримав поранення, поранення осколками, в голову. Задню частину лопатки мені посікло. У мене 1 око не бачить, вухо не чує. Повністю. Тому що дрібні осколки та контузія дуже сильна. Станом на зараз, у мене метелики в голові, скажемо так", - розповів актор.

Він зазначив, що він, як воїн, має терпіти та переносити поранення.

"Я все ж таки воїн. Я мушу терпіти, переносити це. Це мужня справа. Що я й роблю. Включаючи волю", - пояснив він.

Про Соледар

До кінця 2022 року Лінартович перебував під Бахмутом, а вже з 1 січня він захищав Соледар. Його побратими по рації попросили допомоги – передати БК (боєкомплект). Він висунувся разом із товаришем. Перетнути територію було дуже складно – над головою свистіли кулі, а трохи далі – російські військові палили з усіх видів зброї. Коли десантники дісталися своїх, надійшла команда відходити.

До них під'їхав БТР, відчинилися задні дверцята і бійців туди просто втягнули.

"І ми вже всі у БТР їдемо, але там є такі віконця відкидні. І ми автомати та почали їхати, і відстрілюватися. І коли ми стріляли-стріляли-стріляли, ось через цей маленький отвір прилетіла супостата зброя. І ось так я отримав поранення. ", - розповів Лінартович.

Він додав, що відразу ж отримав контузію - удар був такий сильний, як ядро. І одразу ж з'явився дзвін. Актор зізнається, що відчув запах смерті.

"Запах смерті я відчув. Такий яскравий запах смерті. Він особливий. І воно все пішло. При цьому я все це пережив, не втрачаючи свідомості. І ось у Соледарі в цьому БТР я думав, що мені взагалі пів обличчя знесло. Добре, що був шолом", - додав воїн.

Він закликав усіх своїх побратимів носити захисні шоломи, оскільки це дуже важливо. Саме шолом урятував йому життя.

Після удару кров потекла з вуха, Лінартович осліп на одне око, інстинктивно він упав на дно БТР і вже нічого не чув. Машина на величезній швидкості вирвалася з кільця і поїхала.

Коли бійці дісталися безпечного місця, актору надали першу допомогу, і він записав відео, яке облетіло всі соцмережі. Потім його евакуювали до Краматорська.

Фото: Дмитро Лінартович (instagram.com/dmitrolinartovich)

Про росіян

"Ординців багато, так їх взагалі багато. Вони підло діють, переважно вночі. Вдень вони бояться, бо вони отримають по зубах. До речі, у них тактика, я не знаю, чому ще комітет матерів там не виступає у Московії, бо вони беруть з усіх куточків Московії ординців. Ну молоденьких хлопчиків, одягають у форму. Вони ще не обкатані, не обстріляні. І посилають просто як гарматне м'ясо", - розповів захисник.

Він додав, що їх є кілька ліній – перша, яка йде вперед. Згодом лінія ув'язнених, яким погрожують. Є невеликий відсоток досвідчених військових, але їх мало. А ззаду йдуть загони, які можуть молоденьких розстріляти, якщо ті тікають назад. За словами актора, українські воїни не втрачають сили духу, і це їх дуже відрізняє від російських військових, які мерзнуть і загалом втрачають інтенсивність бою.

"Дістати магазин, під'єднати, зняти запобіжник і зробити постріл – це не проблема. Головне – це внутрішній мотив. Московит мотиву не має, він слабкий і приречений. А наші воїни ловлять цей кураж, натхнення сіроманця та козака", - описав він бої.

Хто такий Дмитро Лінартович

Український актор театру, кіно та дубляжу з Києва. Йому 44 роки й зараз він – десантник. На початку повномасштабного вторгнення він став добровольцем і брав участь в обороні Києва. Потім у складі ДШВ звільняв Херсон, воював у Бахмуті. Отримав поранення та контузію у боях за Соледар 10 січня 2023 року.

Зіграв головну роль у фільмі Михайла Іллєнка "Той, хто пройшов крізь вогонь", у фільмах "Гетьман", "Толока". Дублював багато відомих блокбастерів, а також мультфільми - "Мадагаскар", "Шрек", Тачки", Мегамозок" та інші.