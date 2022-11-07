На леднике в Канаде обнаружили камеры исследователя, которые он оставил в 1937 году

Исследователь Гриффин Пост обнаружил на отдаленном леднике Уолша на канадской границе Юкон технику, которую там оставил другой ученый - в 1937 году. Камера пролежала на леднике 85 лет.

В июне 1937 года исследователь Брэдфорд Уошберн с напарником Робертом Бейтсом отправились на восхождение на гору Луканию - третью по высоте гору Канады и в то время последнюю непокоренную вершину в Северной Америке. Высота этой горы 5226,4 над уровнем моря.

На середине восхождения начались неприятности. Экстремальная погода вызвала на леднике слякоть. Самолет, который доставил исследователей туда, застрял и пилот отказался за ними возвращаться.

Уошберну и Бейтсу пришлось совершить сначала подъем, а потом и спуск полностью и самостоятельно, а потом идти еще почти 240 км до ближайшего населенного пункта.

Чтобы благополучно добраться до точки назначения, они вынуждены были оставить все свое снаряжение, включая палатки, альпинистское снаряжение и три камеры с фотографиями.

Именно эти камеры и обнаружили исследователи из экспедиции Teton Gravity Research во главе с Гриффином Постом.

Все камеры были аккуратно извлечены и в двух из них сохранилась пленка. Всю технику передали команде Parks Canada - в надежде извлечь фотографии.

Фото: Лесли Хиттмайер / Teton Gravity Research

Гриффин Пост рассказал, что идея этой экспедиции пришла ему в голову два года назад, когда он читал "Побег из Лукании", в котором описывается восхождение Уошберна и Бейтса и упоминается тайник, в котором они оставили снаряжение.

Ситуация осложнялась тем, что ледник постоянно движется, что делало почти невозможным отыскать тайник по координатам. Пост 18 месяц готовился, просматривал старые документы, журналы - чтобы определить место. Одновременно с этим команда по кэшированию из университета Оттавы использовала технологии, чтобы определить, насколько сместился ледник за 85 лет.

Команда выдвинулась на ледник и как признается Пост, они не были уверены в успехе. Расчеты могли оказаться неверными, тайник могли найти ранее. Но была надежде, что они смогут отыскать спрятанное - там, кроме камер должны были остаться рюкзаки, палатки и даже лыжи.

Фото: Лесли Хиттмайер / Teton Gravity Research

Шесть дней поисков не увенчались успехом, и команда уже почти смирилась с поражением. До конца экспедиции оставалось меньше суток и Пост решил, что нужно сделать последнее усилие. А потом идею подала Дора Меджицка из Оттавского университета.

"Мы рассмотрели весь диапазон, в котором, как нам казалось, это было наиболее вероятно. Но в последний день Дора выдвинула теорию, согласно которой, мы искали не в том месте", - сказал Пост.

Она предположила, что тайник может быть намного ниже того места на леднике, где команда проводила поиски. Стоя на льду Меджицка заметила узор на морене - отмель, которая обычно проходит вдоль вершины ледника. Он должен быть непрерывным, но там он посредине имел разрыв. Ребята сделали спутниковый снимок и обнаружили два длинных промежутка.

Как объясняет Пост, некоторые ледники время от времени "вздымаются" - ускоряясь до пика в течении 1-2 лет, прежде чем вернуться к своему обычному темпу. С ледником Уолша с 1937 года такое происходило дважды. Оказалось, что вместо обычных 100-200 метров в год Уолш во время всплесков перемещался на 1 км в год.

Фото: Лесли Хиттмайер / Teton Gravity Research

Исследователи продвинулись на 2 км далее от первоначальной точки и почти сразу обнаружили канистру с горючим. Палатка была скрыта от глаз, торчали только части из льда. На месте они обнаружили одежду, другие вещи.

Из-за движения ледника за 85 лет все предметы оказались разбросаны друг от друга на десятки метров. Но обнаружить большинство предметов удалось менее чем за стуки. Среди находок были и все три аэрофотокамеры: Fairchild-8 Уошберна, которая была повреждена и еще две кинокамеры, которые оказались целы.

В них сохранилась пленка, которая передана в Оттавский университет, чтобы выяснить, смогут ли они восстановить отснятый материал.

Уошборн и Бейтс умерли в 2007 году, но команда связалась с их родными, чтобы сообщить о находке.