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"Я здесь, чтобы вы могли спать спокойно". Воин ВСУ показал проникновенное видео на песню, которую он записал прямо на передовой

Военный Павел Прижегодский выпустил песню и видео о победе (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Защитник Украины и волонтер Павел Прижегодский написал проницательный трек о победе в войне. Песня посвящена погибшим собратьям Павла, а к написанию его подтолкнула произошедшая на передовой трагедия.

Историей песни "Моя перемога" Павел Прижегодский делится с читателями Styler.

До полномасштабного вторжения Павел Прижегодский был общественным деятелем и большую часть своей жизни занимался музыкой. В апреле 2022 года он решил мобилизоваться в ряды ВСУ.

Сегодня Павел аэроразведчик в 68-й бригаде имени Олексы Довбуша. Находясь уже на фронте, Павел попросил волонтеров привезти его гитару. На передовой парень также играл и пел песни, за что собратья дали позывной "Гитарист".

Павел "Гитарист" Прижегодский пишет песни на фронте (фото: пресс-служба)

Как родилась песня "Моя перемога"

В конце лета в бригаде Павла произошла трагедия: ночью вражеская ракета попала в штаб связистов. В результате удара погибли 13 человек. Павел вспоминает, что с собратом должны были заехать на позицию, однако, когда подъехали к зданию, увидели только руины.

Тогда "Гитарист" начал записывать "Дим від пожежі влягає долиною, сипляться межі, що звуть Україною".

К написанию "Моєї перемоги" подтолкнула потеря собратьев (фото: пресс-служба)

Через несколько недель Павел дописал куплет, сыграл ее в импровизации один раз. Основные части песни были записаны на фронте, в обустроенном под студию подвале, расположенном фактически на линии столкновения. Так родилась "Моя перемога".

"Эта песня - посвящение моим друзьям, Николаю Дитко и Назару Гладкому. Они погибли летом 2022 года при разных обстоятельствах и на разных участках фронта. Они даже не были знакомы друг с другом, но их многое объединяло", - рассказывает Павел.

Поэтому каждый раз, когда Павел играет "Моя перемога", вспоминает о Николае и Назаре, собратьях-связистах и всех, кто был убит россиянами в этой войне.

Во время полномасштабной войны Павел потерял двух близких собратьев (фото: пресс-служба)

На создание видео в песне музыканта вдохновили детские рисунки, которые они получают с волонтерской помощью.

"Видео делится на три части и изображает войну глазами детей: сначала - страх и горе, необходимость покидать свой дом, все вокруг становятся солдатами, разрушены дома, поезд", - описывает Павел.

Затем показывают единение украинского народа, а в финале - долгожданная победа.

Кстати, раньше мы пообщались с Павлом о буднях "на нуле", мечтах и фронтовом юморе.

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