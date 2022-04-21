Емоційне вигорання під час війни: як знову зарядити внутрішню "батарейку"

Українці в умовах війни набагато швидше вигорають і морально виснажуються. Особливо сильно це позначається на людях, які в ці дні активно і багато працюють, волонтерять і допомагають постраждалим.

Як впоратися з емоційним вигоранням під час війни, розповіли в " Психологічній підтримці ".

Коли людина дуже багато допомагає іншим, можна не помітити, як твоя внутрішня "батарейка" сідає. Психологи пояснюють, що це емоційне вигорання або емоційне виснаження – одна із захисних реакцій організму, який знаходиться в тривалому стресі або напрузі.

Чому відбувається таке вигорання

Волонтери працюють у сфері "людина-людина". Вони постійно спілкуються з великою кількістю людей, які чекають від них допомоги. Також вони діляться своїм внутрішнім запалом з тими, хто потребує підтримки й віри в краще.

Не менш важливо і те, що діяльність несе високий рівень відповідальності. Здається, що це звичайна покупка бронежилетів, приготування їжі, розміщення або зустріч на вокзалі. Але зона відповідальності дуже велика, особливо у тих, від чиєї роботи буде залежати життя інших людей.

Багатозадачність. Зараз люди об'єднують в собі багато ролей: шукають необхідні контакти, речі, фізично допомагають іншим і так далі. Все це вимагає величезного емоційного ресурсу.

З перших днів війни українці бралися за будь-яку роботу, яка допомагала іншим і повністю віддавалися своїм справам. За майже два місяці війни багато хто почав втомлюватися і навіть не помічають, що продуктивність почала знижуватися. Але такий стан потрібно вчасно розпізнати.

Як визначити емоційне вигорання

Якщо ви часто відчуваєте апатію і сильну втому, а ваша діяльність перестала приносити повне задоволення – ваша "батарейка" почала сідати.

Ще ознаки: ви почали помічати за собою ознаки агресії, вас все частіше відвідують думки на тему "я не зможу", "навіщо я все це почав".

Як надати собі допомогу і підзарядити "батарейку"

1. Давайте собі час на відпочинок. Нормалізуйте свій сон. Кожній людині потрібна "підзарядка", так само як і гаджетам. Перерва і відпочинок від будь-якої діяльності - це нормально.

2. Навчіться говорити "ні". Якщо ви розумієте, що якусь певну роботу ви не можете виконати, то не потрібно за неї братися тільки лише з почуття "я повинен". Краще скоординуйте тих, хто допоможе з вирішенням того чи іншого питання. Людина за своєю природою не може знати та виконувати все підряд.

3. Поставте собі питання - для чого ви займаєтеся своєю діяльністю. Відшукайте в собі ту саму внутрішню мотивацію, яка буде вас надихати.

4. Не забувайте про фізичну активність, творчість, спілкування з близькими. Приділяйте увагу своєму ментальному здоров'ю і прислухайтеся до власного тіла.