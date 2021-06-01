ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Я тебе на коліна поставлю і кулю в лоб всажу": відео затримання п'яного батюшки УПЦ МП

Новость на русском →
Буковина, Вівторок 01 червня 2021 17:25
"Я тебе на коліна поставлю і кулю в лоб всажу": відео затримання п'яного батюшки УПЦ МП Фото: П'яного священика УПЦ МП спіймали на Буковині (facebook.com/Галина Єремиця)
Автор: Світлана Мащенко

З'явилося відео затримання п'яного священика Московського Патріархату в селі Коровія на Буковині. Настоятель храму погрожував правоохоронцям тим, що" прийдуть румуни", називав їх" бандерівцями", а також погрожував "всадити кулю в лоб". Сам інцидент трапився ще 18 квітня, але нещодавно в поліції показали відео із затриманням отця Василя.

Кадри опублікувала в Facebook Галина Єреміца.

Увечері поліцейські зупинили автомобіль Renault Megane, звідки вийшов в устілку п'яний водій. Він представився "священиком з Банчен", почав поводитися неадекватно, використовував нецензурну лайку і погрожував працівникам поліції.

Як виявилося, за кермом був настоятель храму на честь Святих Архангелів Михаїла та Гавриїла УПЦ МП села Балківці Новоселицького району Чернівецької області Василь Савка.

"Через полгода прідут румини. Знаєш молдавску, руминску мову? Нэ? Дарагой! Я тібє! ... Біндеровец! Ти єсть хохол! Але завтра, запомні! Я тебе на калєні паставлю! Ти будеш мінє руминскій розмовляти! Єслі не будеш знати руминскій, я тібє пулю в лоб разстрєлю! ... Сволочь біндеровская!" - викрикував погрози батюшка.

Відео: П'яний священик УПЦ МП влаштував дебош на Буковині

Зазначимо, що від проходження огляду на стан сп'яніння відмовився. На нього складено протокол згідно зі ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП. Рішення прийматиме суд, і за санкцією статті передбачено штраф 17000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на термін 1 рік.

Раніше ми писали, що у Києві п'яний священик влаштував дебош.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя священник
LITE
Свято 1 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
Свято 1 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини