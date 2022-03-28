ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Я будував його за всі зароблені гроші": будинок Валерія Харчишина знищили під Гостомелем окупанти

Новость на русском →
Гостомель, Понеділок 28 березня 2022 09:24
"Я будував його за всі зароблені гроші": будинок Валерія Харчишина знищили під Гостомелем окупанти Фото: Валерій Харчишин втратив будинок під Гостомелем (facebook com valeriy kharchyshyn)
Автор: Людмила Жукова

Лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин втратив будинок, на який сам працював усе життя. Житло обстріляли російські окупанти під Гостомелем.

Про це музикант повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"Цей будинок під Гостомелем - частина мого життя. У ньому виросли і жили троє моїх синів. Я будував його за всі гроші, які я заробляв. Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники шахраї - перебудовував майже все", - написав Валерій.

"Нещодавно я побудував поруч будиночок для батьків, які виявили бажання переїхати. Під час затяжної ковід-кризи. На останні гроші", - додав він.

Батьки музиканта переїхати не змогли - просто не встигли. Також в будинку залишалися дві кішки, яких артист ще недавно годував.

На щастя, на момент обстрілу людей у будинку не було, сам Харчишин залишається в Україні до перемоги.

"Чорти в лаптях знищують наші будинки, наше майно, але вони не знищать нас. Не знищать нашу свободу, наші руки, наші знання, наші вміння. Я побудую сотні таких будинків. Ми все відбудуємо. Кожен будинок. Посадимо тисячі дерев. Але спочатку ми знищимо кожного орка, що ступив на нашу землю. Горіти вам в пеклі, чорти каца*ські, поки будуть тліти наші будинки", - резюмував Валерій.

&quot;Я будував його за всі зароблені гроші&quot;: будинок Валерія Харчишина знищили під Гостомелем окупанти&quot;Я будував його за всі зароблені гроші&quot;: будинок Валерія Харчишина знищили під Гостомелем окупантиБудинок Валерія Харчишина обстріляли окупанти (фото:. facebook.com/valeriy.kharchyshyn)

Нагадаємо, що захищаючи Маріуполь у складі полку "Азов" загинув чемпіон світу з кікбоксингу.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерий Харчишин
LITE
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі