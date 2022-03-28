"Я будував його за всі зароблені гроші": будинок Валерія Харчишина знищили під Гостомелем окупанти

Лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин втратив будинок, на який сам працював усе життя. Житло обстріляли російські окупанти під Гостомелем.

"Цей будинок під Гостомелем - частина мого життя. У ньому виросли і жили троє моїх синів. Я будував його за всі гроші, які я заробляв. Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники шахраї - перебудовував майже все", - написав Валерій.

"Нещодавно я побудував поруч будиночок для батьків, які виявили бажання переїхати. Під час затяжної ковід-кризи. На останні гроші", - додав він.

Батьки музиканта переїхати не змогли - просто не встигли. Також в будинку залишалися дві кішки, яких артист ще недавно годував.

На щастя, на момент обстрілу людей у будинку не було, сам Харчишин залишається в Україні до перемоги.

"Чорти в лаптях знищують наші будинки, наше майно, але вони не знищать нас. Не знищать нашу свободу, наші руки, наші знання, наші вміння. Я побудую сотні таких будинків. Ми все відбудуємо. Кожен будинок. Посадимо тисячі дерев. Але спочатку ми знищимо кожного орка, що ступив на нашу землю. Горіти вам в пеклі, чорти каца*ські, поки будуть тліти наші будинки", - резюмував Валерій.

Будинок Валерія Харчишина обстріляли окупанти (фото:. facebook.com/valeriy.kharchyshyn)