Певица Любовь Успенская, которая родом из Киева, долгое время поет и живет в Москве. Как оказалось, все это время у нее не было российского паспорта, теперь она готовится его получить. О войне в своей стране певица предпочитает молчать.

В материале Styler читайте, как певица с украинским гражданством колесила по России и зарабатывала деньги, в то время как на ее страну летели ракеты из РФ.

Успенская мечтает о гражданстве РФ

68-летняя исполнительница призналась, что всегда хотела жить в России и в скором времени ее желание сбудется. Она станет обладательницей паспорта РФ. По словам предательницы, это будет одним из самых ярких событий в ее жизни.

"Я мечтала жить в России. Хотя я сама из Украины, родилась в Киеве, потом много лет жила в Америке. И скоро сбудется еще одна моя мечта: на днях я получу российское гражданство. Это праздник, я буду еще более счастливым человеком", - сказала она в одном из интервью росСМИ.

Любовь Успенская скоро получит паспорт РФ (фото: Teleprogramma.pro)

Что известно об Успенской

До пяти лет Успенскую воспитывала бабушка, мать певицы умерла при родах. Впоследствии, после второго брака отца, она стала жить с ним и с мачехой Сарой. До четырнадцатилетнего возраста будущая певица считала бабушку своей матерью, а отца своим братом.

Успенская окончила музыкальную школу и Киевское музыкальное училище имени Р. М. Глиера. в столице она работала в ресторане "Жокей".