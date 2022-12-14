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"Я стану найщасливішою людиною": співачка з України готується отримати паспорт РФ

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Середа 14 грудня 2022 10:59
"Я стану найщасливішою людиною": співачка з України готується отримати паспорт РФ Фото: Любов Успенська зрадила Україну (instagram.uspenskayalubov_official)
Автор: Людмила Жукова

Співачка Любов Успенська, яка родом із Києва, довгий час співає та живе у Москві. Як виявилося, весь цей час вона не мала російського паспорта, тепер вона готується його отримати. Про війну у своїй країні співачка вважає за краще мовчати.

У матеріалі Styler читайте, як співачка з українським громадянством їздила Росією і заробляла гроші, тоді як на її країну летіли ракети з РФ.

Успенська мріє про громадянство РФ

68-річна виконавиця зізналася, що завжди хотіла жити в Росії і незабаром її бажання здійсниться. Вона стане володаркою паспорта РФ. За словами зрадниці, це буде однією з найяскравіших подій у її житті.

"Я мріяла жити в Росії. Хоча я сама з України, народилася в Києві, потім багато років жила в Америці. І скоро здійсниться ще одна моя мрія: днями я отримаю російське громадянство. Це свято, я буду ще щасливішою людиною", – сказала вона в одному з інтерв'ю росЗМІ.

&quot;Я стану найщасливішою людиною&quot;: співачка з України готується отримати паспорт РФЛюбов Успенська скоро отримає паспорт РФ (фото: Teleprogramma.pro)

Що відомо про Успенську

До п'яти років Успенську виховувала бабуся, мати співачки померла під час пологів. Згодом, після другого шлюбу батька, вона почала жити з ним і з мачухою Сарою. До чотирнадцятирічного віку майбутня співачка вважала бабусю своєю матір'ю, а батька своїм братом.

Успенська закінчила музичну школу та Київське музичне училище імені Р. М. Глієра. у столиці вона працювала у ресторані "Жокей".

Нагадаємо, що колишній чоловік зрадниці Ані Лорак пояснив, чому не виїхав із України.

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