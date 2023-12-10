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"Я просто кладу фарш на хлеб": рецепт простейших гарбургеров

Как приготовить вкусные сандвичи (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Одним из самых популярных блюд во всех кухнях мира есть бутерброды. Они могут иметь разные названия - сандвич, гамбургер, но суть одна - это хлеб с приложениями. И если раньше это был хлеб с маслом, то теперь бутерброды - это целое искусство из овощей, колбасы, сыра, рыбы и зелени.

Как быстро сделать оригинальный гамбургер с котлетой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) по ссылке на "Прості рецепти".

Что вам понадобится:

  • Хлеб - 4 ломтика (желательно квадратный)
  • Фарш - 200 г
  • Лук репчатый - ½ шт.
  • Соль - ½ ч. ложки
  • Газированная вода - 50 мл
  • Сыр - 100 г
  • Укроп - пучок
  • Соленые огурцы или свежие, помидоры и болгарский перец - по желанию

Как приготовить сандвич

Мелко нарезаем половинку луковицы, добавляем в фарш. Солим его и добавляем любимые специи. Заливаем газировку и хорошо вымешиваем.

Берем противень, застилаем пергаментом. Выкладываем кусочки хлеба. На средней терке измельчаем сыр.

Фарш делим на четыре части и равномерно распределяем по всей поверхности хлеба. На слое из фарша делаем творожную шапочку.

Оригинальные сандвичи (скриншот)

Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов и выпекаем 25 минут. Шинкуем укроп и нарезаем огурцы и другие овощи по своему вкусу.

После приготовления выкладываем на сандвичи зелень и огурцы.

Раньше мы рассказывали о том, как приготовить очень простой голландский мясной рулет.

А также писали о том, как готовятся ленивые хачапури за 20 минут.

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