"Навзаєм" или "взаємно": как отвечать правильно, чтобы не оконфузиться

Когда вам говорят "гарного дня", а вы отвечаете "взаємно", вы делаете ошибку, которая выдает кальку с русского. Хотя оба варианта давно укоренились в повседневном употреблении, только один из них соответствует нормам современного украинского языка. Что говорят словари - и почему "взаємно" не лучший вариант?

Какая разница между словами "взаємно" и "навзаєм" и какое слово нужно использовать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В повседневном общении украинцы часто употребляют оба варианта - "взаємно" и "навзаєм". Однако с позиции литературной нормы один из них считается более приемлемым.

"Взаємно" - это не норма

Слово "взаємно" часто звучит в ответ на пожелания, но в современном украинском языке в таком употреблении считается нежелательным и искусственным. Это - калька с русского "взаимно", которая не имеет органического употребления в живой речи.

Языковеды советуют избегать этого слова, особенно в устном общении. Оно звучит неестественно и может испортить впечатление о языковой культуре собеседника.

И хотя слово "взаємно" зафиксировано в современных словарях, оно все реже встречается в употреблении.

"Навзаєм" - естественный ответ

Украинское слово "навзаєм" - это наречие, которое означает "у відповідь", "так само", "і вам того ж". Оно употребляется для взаимных пожеланий и является абсолютно нормативным и естественным.

Примеры:

"З Новим роком!" - "Навзаєм!"

"Гарного вечора!" - "Навзаєм!"

"Дякую!" - "Навзаєм!" (у значенні "і я дякую")

Почему эта ошибка так распространена?

Во-первых, из-за привычки: многие выросли в русскоязычной среде, где "взаимно" было привычным словом.

Во-вторых, слово "взаємно" на первый взгляд, звучит логично, потому что содержит корень "взаєм-", однако оно не имеет в украинском языке живой традиции употребления именно как ответ.