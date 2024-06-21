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"Я офицер запаса": шоумен Джеджула ответил, когда обновит данные в ТЦК

Андрей Джеджула (фото: instagram.com/djedjula)
Автор: Полина Иваненко

Актер и шоумен Андрей Джеджула рассказал, планирует ли он обновлять данные в ТЦК и когда займется этим вопросом. Также ведущий объяснил, как именно сейчас помогает Украине и ВСУ.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом шоумен рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Я офицер запаса"

По словам Джеджулы, он все-таки пойдет в ТЦК. Там он планирует пройти ВВК, хотя и отмечает, что никогда не служил.

"Сейчас как раз в процессе - на этой неделе планирую закрывать вопросы. Пройти ВВК и все необходимое. Я офицер запаса, старший лейтенант", - заявил шоумен.

"Но никогда не служил, только в университете Шевченко учился на военной кафедре. По профессии - военный юрист", - добавил он.

Джеджула заявил, что будет проходить ВВК (фото: instagram.com/djedjula)

Что Джеджула делает в условиях полномасштабной войны

Артист отметил, что не уехал из Киева в первые дни. Он уже тогда начал искать, чем может помочь. Джеджула даже пытался "достучаться" до подписчиков из РФ.

"Мне казалось, что люди не до конца понимают, их ввели в заблуждение, не доносят правильную информацию. Но потом, когда предстал перед строгой действительностью, прекратил что-то доказывать. В начале марта был среди защитников аэропорта "Жуляны", несколько раз прошел курсы парамедицины и тактической подготовки", - заявил ведущий.

"Все необходимое, бронежилет и прочее, у меня было с собой с 2014 года, когда пошел воевать мой двоюродный брат. Но было и несколько довольно забавное в этой одежде: защитные наколенники от роликов, яркие кроссовки - этакий покемон", - добавил он. .

Джеджула объяснил, почему не служит (фото: instagram.com/djedjula)

Затем Джеджула стал волонтером. По словам шоумена, он до сих пор ездит в "горячие точки". Туда он возит помощь.

"Вот только вернулся из Харькова и Изюма. Второе направление моей работы - благотворительные аукционы. Считаю себя чемпионом по проведению такого рода мероприятий. Я умею продавать даже воздух - этим славлюсь", - заявил артист.

"Кроме того, не так много в Украине осталось ведущих моего уровня. Первое мероприятие провело в марте 2022 года. Из последних - украинский благотворительный вечер на Каннском кинофестивале", - резюмировал он.

Кстати, недавно стало известно, что украинскую певицу возненавидели за видео с ЛГБТ-прайда.

Кроме того, ранее мы уже рассказывали, что Дантес эпично высмеял Тищенко его же фотографиями.

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