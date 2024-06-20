Украинскую певицу возненавидели за видео с ЛГБТ-прайда. Она молчать не стала

В минувшее воскресенье в Киеве прошел Марш равенства за права людей ЛГБТ+ . Среди участников были и гетеросексуальные люди, решившие поддержать "радужное" сообщество. Одной из таких участниц стала украинская певица и TikTok-блогерша Dannisha (Дарья Болтянская).

Однако после видео, которые девушка выставила в своих социальных сетях, на нее вылились сотни и тысячи злобных комментариев от хейтеров и "борцов за традиционные ценности". В комментарии РБК-Украина артистка сказала, что думает о сложившейся ситуации.

Реакция хейтеров на видео с Марша равенства

Под видео в TikTok и Instagram пользователи писали, как их возмущает поддержка певицей прайда и проведение подобных маршей в целом.



Скриншоты

Реакция Dannisha на хейт

По словам девушки, когда она шла на Марш, чтобы выразить поддержку сообществу, "не могла даже подумать, что у нас такое озлобленное общество, которое может только поливать грязью и угрозами своих же земляков".

"Меня лично удивляют люди, которые живут советскими нарративами относительно ценностей и переходят на личности в моих соцсетях и страницах организаторов. Они позиционируют Марш равенства, как пропаганду гомосексуальности, но смысл Марша совсем в другом, он о том, что все люди, независимо от своих личных предпочтений заслуживают иметь равные права", - комментирует она.



Dannisha нарвалась на хейт из-за ЛГБТ-прайда (фото: пресс-служба)

Дарья отмечает, что ЛГБТ-прайд - "это не пропаганда, это о правах и свободе каждого из нас".

"Многие люди также говорят, что сейчас такие марши "не на часі". Я с этим не согласна. Борьба за равенство - всегда актуальна, особенно для военных, потому что не мало из них представители ЛГБТК+ сообщества, которые тоже, наряду с другими, защищают нашу страну и из-за своей ориентации испытывают трудности в правовом поле в отношениях со своими любимыми людьми", - объясняет юная звезда.



Dannisha (фото: instagram.com/bydannisha)

Болтянская подчеркивает, что "в каждой демократической стране могут свободно проходить акции как в поддержку чего-то, так и против. Однако к таким акциям должно быть равное отношение".

"Например, участники акции против проведения КиевПрайда могли свободно пройтись по улицам столицы. Зато участники Марша такой возможности не имели", - говорит Dannisha.

"Проведение Маршей и других правозащитных акций положительно отражается на поддержке прав человека. Несмотря на то, что есть отдельные группы, которые демонстрируют прямо агрессивное отношение, и может казаться, будто таких людей много, статистика говорит о другом. Согласно последнему опросу КМИС, 70,4% украинок и украинцев считают, что у ЛГБТК люди должны иметь такие же права, как и другие граждане. К примеру, в 2022 году таких людей было 63,7%", - добавляет девушка.



Dannisha (фото: instagram.com/bydannisha)

Добавим, что 20 июня Dannisha представила свой новый трек "Go to hell", которым решила окончательно разорвать токсичные отношения, освободив себя от эмоционального бремени прошлого.

Текст песни отражает путь певицы от наивной девочки с "сердцем из золота" к сильной и независимой женщине, которая отказывается быть чьим-то "призом" или "трофеем".

По словам самой Dannisha, этой песней она тоже хочет передать привет тем, кому не нравится жизнь других людей.

"Идите к черту и не мешайте другим отстаивать свои права", - обратилась к хейтерам артистка.