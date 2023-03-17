"Я не единственная жертва". Кто и зачем хейтит директора киевской школы из Крыма

"Я - не единственная жертва"

По словам Ольги, она - "не единственная жертва" этой скандальной истории.

"Я одна из жертв. Директор столичного департамента образования и науки очень свободно себя чувствует. И это не только мое мнение, на это указывал также омбудсмен Сергей Горбачев. Ее возмутило то, что я позволила себе подать в суд", - рассказывает педагог.

В 2014 году Ольга приехала в Киев, оставила в Крыму семью и имущество, и фактически все эти годы "работала на аренду жилья".

"Пошла на конкурс, выиграла его, возглавила школу и за 6 лет никаких нареканий мне не было. Школа выигрывала во многих конкурсах, было много сделано за эти годы", - говорит Слободянюк.

За неделю до полномасштабного вторжения Ольга уехала навестить детей, оставшихся в оккупированном Россией Крыму.

"Все знали, что я ездила в отпуск в Крым, в семью. И иногда брала такие отпуска, чтобы увидеться с родными, и об этом все знали. В феврале я взяла 5 дней, чтобы съездить к семье, 18 февраля я уехала, 19 февраля я пересекла границу. У меня есть все документы, где, когда и как я пересекла границу, даже в котором часу. И все это было сделано согласно действующему законодательству Украины", - говорит экс-директор.

Но вернуться вовремя в Киев Ольга не смогла - началось полномасштабное вторжение. Ее обязанности в школе должен был исполнять человек, который был назначен и. о. - на период отсутствия директора.

"А потом началась война, и вернуться я не смогла. И меня начали хейтить. Человек, оставшийся и. о., не справлялся с ситуацией. Были проблемы с укрытием, в которое кого-то не пустили, поэтому в школу приехали представители отдела образования. Началась проверка, задали вопрос, где директор, все ответили - в отпуске, в Крыму. Вот с того все и началось", - объясняет Слободянюк.

После возвращения в столицу она вынуждена была подать в суд, поскольку ее уволили с нарушением.

Кроме того, в соцсетях начался хейт в сторону женщины за то, что она оказалась в Крыму и не смогла несколько месяцев уехать.

Суд Ольга выиграла, и он постановил чиновников из образовательного департамента восстановить ее в должности и выплатить компенсацию.

Единственное желание педагога сейчас, говорит она, - вернуть себе честное имя.

"Мне должность не нужна, я не карьеристка, я хочу защитить свою честь и достоинство, которое несправедливо было нарушено Департаментом образования города Киева. И чтобы в моей трудовой книжке была запись: уволена по собственному желанию", - сказала Ольга.

А что с паспортами?

Слободянюк объясняет: в 2014 году, когда россияне оккупировали Крым, паспорта РФ там начали выдаваться принудительно.

"И мне, как учителю историю, его тоже выдали. Где он - я не знаю. И ради сохранения семьи и своей жизни, имущества - мы их получали. Он был как средство выживания на оккупированной территории. И это не нарушение закона, и в Украине это знают. Но я не просто так оттуда уехала, я много лет занималась патриотическим воспитанием детей. Есть очень много информации, которая это подтверждает. Поэтому объявлять эту охоту на ведьм - это нонсенс", - говорит женщина.

Она признается, что такие же паспорта есть у детей. Но даже украинцы, живущие в Крыму, не признают такие паспорта документами.

А информация о сыне Ольге и его должности в Евпатории - ложная, никаких должностей в прокуратуре он не занимает.

"Вернуться в Украину в июне 2022 года было невероятно сложно. Директор школы из Киева, учитель истории Украины - ну как? Это было еще и опасно", - рассказывает она.

Чтобы покинуть Крым, Ольга сначала ехала во Владикавказ, затем в Грузию, оттуда полетела в Стамбул, из Стамбула - в Прагу, из столицы Чехии в Ужгород, а оттуда уже в Киев. Дорога у женщины "заняла почти неделю и вытащила кучу денег".