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"Я молюсь": Милла Йовович уехала из США и обратилась к американцам

Милла Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)
Автор: Владимир Костырин

Знаменитая актриса Милла Йовович уехала из США в Европу. Перед этим звезда Голливуда, очень активно поддерживающая Украину в войне с российскими оккупантами, обратилась к своим соотечественникам.

Причину отъезда актриса озвучила в своем Instagram-аккаунте.

Почему Милла Йовович уехала из США

Причина - банальная, но долгожданная. Йовович уехала в Старый Свет, чтобы сниматься в новом фильме. Речь идет о картине "В потерянных землях" (англ. In the Lost Lands), режиссером которой является Пол Уильям Скотт Андерсон - муж Миллы, а также отец ее дочери Эве Габо.

"До свидания, Америка. Я возвращаюсь к работе в Европе над моим новым фильмом "В потерянных землях" по произведению Джорджа Р. Р. Мартина. Это будет эпическое изложение одной из его самых прекрасных короткометражных историй", - написала актриса.

Вместе с тем Йовивич, всегда декларирующая свою социальную позицию, призвала всех своих сограждан проголосовать на промежуточных выборах в США, которые состоятся в начале ноября.

"Я молюсь, чтобы мы получили больше хороших людей в Конгрессе и Сенате, таких как Гэри Чемберс, Мандела Барнс и Марк Флаверс. Я искренне молюсь, чтобы демократы все еще имели большинство к тому времени, когда я вернусь домой", - написала Милла.

"Иногда нам приходится сгореть, прежде чем мы поймем боль и пообещаем никогда больше не касаться этого огня. Хорошо это или плохо, но я уезжаю отсюда до следующего года… Когда смогу, попробую показать фото из-за кулис", - добавила она, призвав всех голосовать.

Милла Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)

"В потерянных землях" - это будущая картина-экранизация фэнтезийного рассказа, выход которой запланирован на 2023 год. Сам Джордж Мартин говорит, что "В потерянных землях" - одна из первых фантастических историй, которые он написал.

Милла Йовович сыграет в ленте волшебницу Грей Элис, которую королева отправила в дикие затерянные земли, чтобы та нашла секретную мистическую силу, помогающую обрести любовь.

По дороге героиню Миллы будет ждать опасность, демоны и злые люди. А на всем нелегком пути ее будет сопровождать бродяга Бойс, которого сыграл Дэйв Батиста.

Съемки фильма стартуют 14 ноября.

Напомним, ранее Милла Йовович эмоционально поддержала украинцев и поблагодарила за героическую борьбу за свободу.

Также мы писали, что в первые дни полномасштабной войны РФ против нашей звезды Голливуда из Киева рассказала поклонникам о том, что переживает народ Украины, и что она чувствует сама.

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Милла Йовович