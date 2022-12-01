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"Я хочу выжить": в Мариуполе люди мерзнут в собственных домах и кричат о помощи

В Мариуполе из-за оккупантов люди просят о помощи (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Мариуполе российские войска полностью уничтожили инфраструктуру. Теперь люди мерзнут в собственных квартирах и растет количество смертей от заболеваний, вызванных холодом.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Сейчас для многих жителей больше нет разницы между температурой на улице и дома.

Также местные жители из-за критических условий кричат о помощи. Однако оккупационным властям безразлично то, в каких домах живут люди.

"Температура на уровне нуля со штормовым ветром. Новые крики о помощи появляются почти каждый день, однако оккупационные власти не видят, не слышат и делают вид, что все хорошо. Город дошел до точки, когда только эвакуация большинства поможет спасти людей", - написал Андрющенко.

Также заместитель мэра показал фото, на котором изображен поврежденный оккупантами дом с надписью "Я хочу выжить".

В Мариуполе люди кричат о помощи (t.me/andriyshTime)

Сколько погибло людей из-за холода

Андрущенко также опубликовал статистику заболеваемости в городе. За неделю в Мариуполе зарегистрировали 764 случая ОРВИ и 82 случая пневмонии. В том числе у детей на ОРВИ - 495 случая, 21 - пневмонии.

В частности, по сравнению с первой половиной ноября рост составил 91%.

Цифра смертности от естественных причин за неделю достигла отметки в 250 случаев, что на 100 случаев больше октября.

В целом смертность только за последние две недели выросла в 1,7 раза.

Ранее в Мариуполе люди были вынуждены выходить на митинг из-за отсутствия света и воды.

Также мы писали, что в Мариуполе первоклассникам рассказывают, что украинцы - "вымышленная нация".

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Мариупольлюди