"Я думал, что продержусь примерно до 70". 93-летний бегун раскрыл секреты молодости и питания

История 93-летнего спортсмена

Джордж занимается плаванием почти 80 лет - с подросткового возраста. Мастерство оттачивал во время службы в армейском медицинском корпусе.

Чтобы отпраздновать свое 80-летие, он проплыл около мили между шотландскими островами Юра и Скарба. Он по-прежнему плавает три раза в неделю и играет в водное поло.

Старбрук также увлекся бегом в 53 года, он показал личный результат в марафоне - 4 часа 14 минут в Северном Уэльсе на рубеже веков.

В последний раз он завершал гонку на 26,2 мили в 2019 году, когда ему было 88.

Он был старейшим финишатором Лондонского марафона Virgin Money 2018 года, ему было 87 лет. По словам британца, врач сказал ему прекратить бегать, но он не послушался.

Джордж обожает марафоны (Скриншот)

Секреты молодости Джорджа

93-летний Джордж рассказывает, что спорт и физическая форма у него в генах.

"Я не делаю ничего особенного, хотя я никогда не курил и не пил много. Мое питание абсолютно нормально. Утром я ем кашу, много овощей и почти не употребляю жареного", - признался он.

Джордж почти не употребляет жареного (Скриншот)

Также секрет молодости заключается в том, что нужно меньше беспокоиться по пустякам.

Время от времени проблемы он испытывает проблемы со здоровьем, в том числе у него небольшой артрит одного колена и проблемы с сердцем.

"Я думал, что продержусь примерно до 70 лет", - резюмировал британец.