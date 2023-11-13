"Я долго проходил медицинские обследования": MЕLOVIN сообщил о неизлечимой болезни

Известный украинский артист MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) сообщил, что страдает неизлечимой болезнью. Такой новостью он поделился с поклонниками, чтобы избежать сплетен и догадок.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео певца в TikTok .

Что известно

"Я давно хотел это рассказать, но просто сам не мог собрать себя в кучу. Вы много спрашиваете, почему я так внезапно похудел, как вы пишете, похорошел. Но все не просто так, и я хочу поделиться этим с вами", - сказал MELOVIN.

Исполнитель рассказал, что долго проходил разные медицинские обследования, из-за чего не появлялось в социальных сетях определенное время. Однако в один момент Костя снова начал активно показывать свою жизнь.

"Когда как ни сейчас это делать. Наша сила только в желании помощи себе. Я надеюсь, вы меня поддержите", - подытожил он.

Подробностями певец пообещал поделиться позже и на другой платформе - в Instagram.

Там он спросил подписчиков, как часто они профилактически сдают кровь и показал свои анализы. Историю своего заболевания артист будет излагать постепенно.

Как отреагировали поклонники

"Меловинаторы" поддержали любимого певца в комментариях: