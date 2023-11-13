"Я долго проходил медицинские обследования": MЕLOVIN сообщил о неизлечимой болезни
Известный украинский артист MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) сообщил, что страдает неизлечимой болезнью. Такой новостью он поделился с поклонниками, чтобы избежать сплетен и догадок.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео певца в TikTok.
Что известно
"Я давно хотел это рассказать, но просто сам не мог собрать себя в кучу. Вы много спрашиваете, почему я так внезапно похудел, как вы пишете, похорошел. Но все не просто так, и я хочу поделиться этим с вами", - сказал MELOVIN.
Исполнитель рассказал, что долго проходил разные медицинские обследования, из-за чего не появлялось в социальных сетях определенное время. Однако в один момент Костя снова начал активно показывать свою жизнь.
"Когда как ни сейчас это делать. Наша сила только в желании помощи себе. Я надеюсь, вы меня поддержите", - подытожил он.
Подробностями певец пообещал поделиться позже и на другой платформе - в Instagram.
Там он спросил подписчиков, как часто они профилактически сдают кровь и показал свои анализы. Историю своего заболевания артист будет излагать постепенно.
@mr.melovin
Подробиці в інсті - melovin_officialоригінальний звук - MÉLOVIN
Как отреагировали поклонники
"Меловинаторы" поддержали любимого певца в комментариях:
- "Невиліковна не завжди означає смертельна, тож я поки що не панікую, але тривожитися вже почала".
- "Рак також не виліковується, але сподіваюся, що це не він..."
- "Ви талановитий композитор, поет, співак! Я дуже поважаю ваш талант! Невиліковна не значить смертельна! Тримайся, хлопче!"
- "Меловін, тримайся. Ти дуже сильна людина з крутою енергетикою. Я впевнена, що ти все подолаєш".
- "Видно, що тобі важко про це говорити. І це зрозуміло. Я дуже хочу тебе підтримати. Нехай все буде добре".
Ранее мы рассказывали о том, кто вошел в лонглист участников Нацотбора на Евровидение от Украины. MELOVIN также примет участие в отборе, хотя уже выступал на конкурсе.
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