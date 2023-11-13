"Я довго проходив медичні обстеження": MЕLOVIN повідомив про невиліковну хворобу
Відомий український артист MELOVIN (справжнє ім'я Костянтин Бочаров) повідомив, що страждає від невиліковної хвороби. Такою новиною він поділився із шанувальниками, щоб уникнути пліток і здогадок.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео співака в TikTok.
Що відомо
"Я давно хотів це розповісти, але просто сам не міг зібрати себе до купи. Ви багато запитуєте, чому я так раптово схуд, як ви пишете, погарнішав. Але все не просто так, і я хочу поділитися цим із вами", - сказав MELOVIN.
Виконавець розповів, що довго проходив різні медичні обстеження, через що не з'являвся в соціальних мережах певний час. Проте в один момент Костя знову почав активно показувати своє життя.
"Коли як не зараз це робити. Наша сила лише в бажанні допомоги собі. Я сподіваюся, ви мене підтримаєте", - підсумував він.
Подробицями співак пообіцяв поділитися пізніше та на іншій платформі - в Instagram.
Там він запитав підписників, як часто вони профілактично здають кров і показав свої аналізи. Історію свого захворювання артист буде викладати поступово.
@mr.melovin
Подробиці в інсті - melovin_officialоригінальний звук - MÉLOVIN
Як відреагували шанувальники
"Меловінатори" підтримали улюбленого співака в коментарях:
- "Невиліковна не завжди означає смертельна, тож я поки що не панікую, але тривожитися вже почала".
- "Рак також не виліковується, але сподіваюся, що це не він..."
- "Ви талановитий композитор, поет, співак! Я дуже поважаю ваш талант! Невиліковна не значить смертельна! Тримайся, хлопче!"
- "Меловін, тримайся. Ти дуже сильна людина з крутою енергетикою. Я впевнена, що ти все подолаєш".
- "Видно, що тобі важко про це говорити. І це зрозуміло. Я дуже хочу тебе підтримати. Нехай все буде добре".
Раніше ми розповідали про те, хто увійшов до лонглисту учасників Нацвідбору на Євробачення від України. MELOVIN також братиме участь у відборі, хоча вже виступав на конкурсі.
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