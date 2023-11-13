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"Я довго проходив медичні обстеження": MЕLOVIN повідомив про невиліковну хворобу

Україна, Понеділок 13 листопада 2023 15:32
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"Я довго проходив медичні обстеження": MЕLOVIN повідомив про невиліковну хворобу Український співак MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Юлія Гаюк

Відомий український артист MELOVIN (справжнє ім'я Костянтин Бочаров) повідомив, що страждає від невиліковної хвороби. Такою новиною він поділився із шанувальниками, щоб уникнути пліток і здогадок.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео співака в TikTok.

Що відомо

"Я давно хотів це розповісти, але просто сам не міг зібрати себе до купи. Ви багато запитуєте, чому я так раптово схуд, як ви пишете, погарнішав. Але все не просто так, і я хочу поділитися цим із вами", - сказав MELOVIN.

Виконавець розповів, що довго проходив різні медичні обстеження, через що не з'являвся в соціальних мережах певний час. Проте в один момент Костя знову почав активно показувати своє життя.

"Коли як не зараз це робити. Наша сила лише в бажанні допомоги собі. Я сподіваюся, ви мене підтримаєте", - підсумував він.

Подробицями співак пообіцяв поділитися пізніше та на іншій платформі - в Instagram.

Там він запитав підписників, як часто вони профілактично здають кров і показав свої аналізи. Історію свого захворювання артист буде викладати поступово.

@mr.melovin

Подробиці в інсті - melovin_official

оригінальний звук - MÉLOVIN

Як відреагували шанувальники

"Меловінатори" підтримали улюбленого співака в коментарях:

  • "Невиліковна не завжди означає смертельна, тож я поки що не панікую, але тривожитися вже почала".
  • "Рак також не виліковується, але сподіваюся, що це не він..."
  • "Ви талановитий композитор, поет, співак! Я дуже поважаю ваш талант! Невиліковна не значить смертельна! Тримайся, хлопче!"
  • "Меловін, тримайся. Ти дуже сильна людина з крутою енергетикою. Я впевнена, що ти все подолаєш".
  • "Видно, що тобі важко про це говорити. І це зрозуміло. Я дуже хочу тебе підтримати. Нехай все буде добре".

Раніше ми розповідали про те, хто увійшов до лонглисту учасників Нацвідбору на Євробачення від України. MELOVIN також братиме участь у відборі, хоча вже виступав на конкурсі.

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