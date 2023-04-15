"Я был профессионально проработан лжецом": друг Спартака Субботы прокомментировал расследование

Украинский актер, комик и соведущий проекта "Подкаст терапия" Евгений Янович прокомментировал скандал со своим другом Спартаком Субботой и заявил, что так же, как и все, был "профессионально проработанным лжецом".

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

Как все начиналось

Для полноты картины Янович вспомнил, как они познакомились со Спартаком. Это произошло на семинаре "Ценности и общество". По словам Евгения, в анкете для ознакомления о нем была указана информация об образовательных и профессиональных достижениях Спартака. Заметим, что каждый участник ее пишет о себе самостоятельно.

Впоследствии мужчины начали поддерживать дружеские отношения, а сильнее всего на них повлияла война. Через несколько месяцев после начала они сделали несколько прямых эфиров, на которые аудитория хорошо реагировала. Так и появилась идея записывать подкасты.

"В ходе совместного проекта мы сильно сближаемся. Из его рассказов узнаю о его службе в СБУ, бывшей жене, разбомбленной квартире мамы в Ирпене, где сгорели все документы, сложное детство с отцом-мудаком, тяжелое обучение во Франции и подработки, еще раз невзначай слышу об АТО", - пишет Янович.

Спартак Суббота служил не в СБУ, а в ООО "СБУ" (фото: instagram.com)

Первые разоблачения

В сентябре 2022 года в сети появился пост другого психотерапевта Артема Осипяна, который раскритиковал всю деятельность якобы коллеги и подверг сомнению его научные степени. Однако, по словам Евгения, Спартак не хотел реагировать на это, потому что не было нужды.

Впоследствии появился еще один пост, но соведущий все равно не верил и даже раздражался из-за подобных высказываний о друге Субботе. Тем временем их подкасты набирали бешеные обороты.

Шокирующий вопрос

Янович пишет, что в марте 2023 года Спартак спросил, не связывались ли с ним какие-либо политические силы. С самим Субботой якобы связались и попросили стать благосклонным за большие деньги, однако тот отказался.

"Спартак попросил меня быть готовым, что против него начнут копать и делать заказные материалы, ведь он не продался, а такой персонаж не очень выгоден в то время, когда некоторые политические силы уже начали предвыборную кампанию", - пишет Евгений.

Впоследствии выходит скандальное расследование. Актер пишет, что они договорились встретиться с другом в тот же день. Однако до встречи он все же прочитал расследование и хотел услышать от психотерапевта опровержение.

Однако этого не произошло. В конце концов, Евгений Янович принял решение закрыть шоу "Подкаст терапия".

Пока он убежден, что "был профессионально проработан лжецом". Он отмечает, что даже если Спартак выиграет суд, его мнение не изменится. А также добавляет, что хочет уберечь как можно больше людей от влияния Субботы.