"Я не боюсь морщин": Ольга Фреймут высказалась о старении и ботоксе

Ольга Фреймут откровенно рассказала о своем опыте с ботоксом, уходе за кожей после 40 и отношении к морщинам. Телеведущая призналась, почему больше не боится возрастных перемен и зачем согласилась на уколы, только ухудшившие ее самочувствие.
Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Рамине в YouTube.
43-летняя Фреймут отметила, что она спокойно может выйти на улице без макияжа.
"Я могу выйти без макияжа. У меня есть такой увлажняющий тинт для кожи, помады, у меня есть несколько, и тушь. Все, это моя косметика", - отметила Фреймут.
Телеведущая рассказала о том, какую косметику она предпочитает.
"Во-первых, с возрастом нужно смириться. С некоторыми вещами. Если ты что-то "наляпаешь" на лицо, то будет очень видно. С возрастом нужно иметь хорошую косметику, не такую, которую ты купил на распродаже. Ту, которая тебе подходит. Нужно увлажнять кожу, потому что с уколами, я пока что побаиваюсь их", - отметила Фреймут.
Она честно призналась, что все-таки делала ботокс в лоб.
Ольга Фреймут (скриншот видео)
"Я делала биоревитализацию (биоревитализаци - введения гиалуроновой кислоты в кожу - ред.), и я делала вот сюда (в лоб - ред.) ботокс. Зачем я это сделала? Я потом слегла", - честно поделилась Фреймут.
Ольга страдала от сильных головных болей - мигреней. Тогда одна косметолог посоветовала ей сделать ботокс, который уменьшил бы эти боли.
"Косметолог говорит: "Давай уколю ботокс". А у меня такие сильные мигрени, что я могу даже вот так лечь и лежать 5 дней. Могу в очках ходить по квартире, так как свет даже на меня действует. И мне пообещала эта косметолог, что она мне уколет ботокс и у меня перестанет болеть голова. Она уколола, и у меня еще больше начала болеть", - отметила она.
Телеведущая не боится стареть и не видит ничего ужасного в морщинах.
"Я не боюсь морщин. Я очень хочу быть такой засушенной, сморщенной. Мне кажется, что морщинки - это так красиво", - подчеркнула она.
В то же время телеведущая рассказала, как поддерживает себя в форме. С возрастом, по словам, Фреймут, "ее тело поплыло".
"Я ненавижу спортзалы, я просто не люблю туда ходить, мне там так скучно. Я не люблю бассейны, я брезгую", - честно призналась Ольга.
Поэтому Ольга выбрала для себя пилатес.
Фреймут была ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор", бывшая соведущая программы "Голос страны. Перезагрузка". С 2014 по 2015 год - ведущая передачи "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1".
Старшую дочь Злату Ольга родила в 2006 году от бизнесмена Нила Митчелла в Великобритании.
Вторым мужем телеведущей стал продюсер Владимир Локотко. В 2016 году она родила ему сына, а в 2017-м - дочку.
После начала полномасштабного вторжения РФ Фреймут с младшими детьми - сыном Валерием и дочерью Евдокией - переехала жить в Лондон.
Фреймут с мужем и детьми - архивное фото (Фото: instagram.com/freimutolia)
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