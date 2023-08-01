"Я не боюсь". Украинская пенсионерка своими силами разминирует поля в своем селе

История смелой пенсионерки из Николаевской области

Анна Плищинская живет в селе Степова Долина. В прошлом году, когда в ее поселке было особенно опасно из-за массированных российских обстрелов, она эвакуировалась вместе со своей коровой Ланой в Черкассы.

На дорогу для себя и скота женщина потратила более 10 тысяч гривен. Этой весной женщина вернулась в родное село вместе со своей коровой. И теперь ради нее обследует окрестные пастбища, так как у животного скоро будет потомство.

Пенсионерка разминирует огороды и поля ради безопасности собственной коровы, а также других животных и селян. Среди ее находок -дрон, несколько разорванных снарядов и куча обломков. Когда женщина находит подозрительный предмет, сообщает полиции.

"Мне 67 лет и я вынуждена это делать. Нет никого, кто бы это мог сделать. Ради коровы я разминировала все огороды. Сено косила ей, теперь она может пастись. Я не боюсь, тут одни осколки, снарядов нет", - рассказала Анна.

По ее словам, пожарники говорили ей, чтобы она ничего не трогала.

"Лишь бы кончилась война и наши бойцы вернулись домой живыми и здоровыми", - сказала украинка.