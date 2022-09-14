"Я боялася повертатися додому": донька Єгорової зі сльозами на очах розповіла, як мама била її в дитинстві

Зокрема, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ровінська повністю припинила спілкуватися з матір'ю. Ведуча вважає, що Єгорова перейшла межу у своїх політичних висловлюваннях.

Також вона не може знайти виправдання своїй матері за її вчинки.

"Я їй не знаю виправдання. Мені здається, що це все могло бути якось до початку війни. Можливо, це ще якось можна було б виправдати, але всьому є межа. Коли людина несеться і переходить її, я не можу і не хочу шукати цих виправдань. Для мене це нікчемне створіння взагалі. Не можу знайти жодних пояснень, правда", - сказала Ровінська.

Стася Ровінська розповіла про стосунки з матір'ю (скрін)

За її словами, стосунки з матір'ю зіпсувалися ще задовго до того, як Єгорова публічно зізналася у симпатії до політики Путіна. Вона зазначила, що з дитинства перебуває у постійній напрузі. Єгорова постійно звинувачувала свою доньку у всьому.

"Я дуже суворо виховувалась. Мама дуже строга. Я боялася повертатися додому. Пам'ятаю, що я приходила, ми жили в приватному будинку, і я знала, що якщо мамина машина стоїть, то вона вдома. І якщо вона стояла, то я вже готувалася. Це могло бути будь-що. Ну, просто така атмосфера неприємна. Ти живеш у постійній напрузі, ти постійно в чомусь винна. Це складно, коли не можеш розслабитися навіть у себе вдома", - розповіла ведуча.

Стася Ровінська розповіла про стосунки з матір'ю (скрін)

До того ж Ровінська не приховує, що мама піднімала на неї руку, причому без вагомих причин. Зі сльозами на очах вона сказала, що їй не вистачало нормальних стосунків із рідною людиною.

Однак, вона зазначила, що інколи у сім'ї наставало "потепління", і тоді Стасі здавалося, що мама не така вже й погана. Однак, таке тривало не довго. Через деякий час Єгорова знову проявляла агресію щодо доньки.

"Я довгий час думала, що це нормально. Що це треба терпіти. Це ж батьки. І коли мені пишуть: "Так не можна, це ж твоя мама". Та можна. Не можна з дітьми так поводитися. Якщо ти відчуваєш, що це ненормально, і не важливо хто: мама, тато, чоловік, бабуся, подруга, - треба йти з цих стосунків", - зазначила вона.

Окрім того, вона заявила, що краще почала почуватися, коли повністю перестала спілкуватися з мамою.

Стася Ровінська з чоловіком та дитиною (скрін)