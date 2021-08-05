Лікарі з'ясували, скільки пива корисно пити в день

Лікарі з'ясували, скільки пива можна безпечно випити в день, розповіли, в чому користь напою, чому від нього можна набрати вагу.

Скільки пива можна випити в день, щоб не нашкодити здоров'ю - читайте нижче в нашому матеріалі.

Все про користь пива

Нещодавно японські вчені знайшли в пиві речовину під назвою ксантогумол. Як виявилося, воно здатне захистити мозок людини від вікових змін і навіть онкології.

Регулярне вживання напою може знизити ймовірність утворення каменів у нирках, пише sport-express.

Хмільний напій містить такі необхідні людині вітаміни і мікроелементи:

калій, магній, фосфор, цинк, залізо, мідь,

вітаміни В1 і В2 (в літрі напою близько 50% від денної норми),

вітамін С (на один літр 70% від денної норми),

фолієва і нікотинова кислота.

Звичайно ж в пиві чимало шкідливості

У ньому містяться такі некорисні речовини:

сивушні масла,

альдегід,

ефіри і метанол.

Якщо зловживати пивом, може розвинутися алкоголізм. При цьому залежність від пива вважається дуже підступною, адже вживання цього напою приймається суспільством більш лояльно, на відміну від міцних напоїв.

У складі пива є важкий метал - кобальт. Він потрапляє туди з хмелю, шишки якого використовують в пивоварінні. Кобальт дуже шкідливий для серця.

Пиво змінює гормональний фон жінок і чоловіків

Крім того в пиві є фітогормони, які у чоловіків викликають такі зміни, як ріст живота, грудних залоз, м'язи втрачають тонус, знижується лібідо.

У жінок на обличчі з'являється рослинність, голос стає більш грубим, фігура стає незграбною, може порушуватися менструальний цикл, зростає ризик розвитку раку молочної залози.

Якщо ви не перевищуєте норму, то пиво може допомогти:

поліпшити травні процеси,

стимулювати виділення шлункового соку,

прискорити метаболізм.

Яка ж доза безпечна?

Для чоловіків одноразовою дозою є один літр, а для жінок - 500 мл. Але це звичайно ж не щодня.