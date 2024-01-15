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Xiaomi выпускает сверхмощный смартфон за "смешные" деньги: каким он будет

Xiaomi представила Poco X6 и X6 Pro с большими и яркими экранами (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Xiaomi представила два новых смартфона Poco - X6 и X6 Pro. Эти модели стали первыми в линейке суббренда, оборудованными сканером отпечатка пальца, встроенным непосредственно в дисплей. Оба устройства уже доступны для покупки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на один из ведущих в мире сайтов о мобильных телефонах GSMArena.com.

Оба смартфона оснащены AMOLED-панелями размером 6,67 дюйма с разрешением 1 220 x 2 712 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью до 1 800 нит.

Оба смартфона имеют AMOLED-панели (фото: GSMArena.com)

Конфигурация камер одинакова: основная камера 64 Мп с 2-кратным зумом без потерь, суперширокоугольный модуль 8 Мп и макрообъектив 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и расположена в традиционном О-образном вырезе.

Оперативная память составляет 8/12 ГБ, а встроенная память - 256/512 ГБ. Однако основные различия заключаются в чипсете и емкости аккумулятора. Модель X6 использует процессор Snapdragon 7 Gen 2, в то время как X6 Pro работает на чипсете Dimensity 8 300. Ёмкость батареи составляет 5 000 мА/ч для X6 и чуть больше - 5 100 мА/ч для X6 Pro.

Poco X6 (фото: GSMArena.com)

По операционной системе, обычная модель X6 поставляется с предустановленной старой версией MIUI 14 (Android 13), которую обещают обновить до HyperOS в будущем. В то время как Poco X6 Pro уже работает на HyperOS. Производитель гарантирует три обновления прошивки и 4 года обновлений безопасности для обеих моделей.

Среди других различий стоит отметить отсутствие стандартного разъема для наушников в модели X6 Pro, который сохранен только в стандартной версии.

Poco X6 Pro (фото: GSMArena.com)

Poco X6 доступен в чёрном, белом и синем цветах, цены варьируются от 250 до 320 долларов (9 500-12 100 гривен). Poco X6 Pro предлагается в чёрном, сером и фирменном жёлтом, и стоит от 300 до 370 долларов (11 400-14 000 гривен).

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