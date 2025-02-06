Windows 10 перестанет получать обновления в 2025 году: с какими угрозами столкнется ваш ПК

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Windows 10 не станет сразу небезопасной или непригодной для использования

Прежде всего, нет необходимости паниковать из-за этой даты. Теоретически Windows 10 будет работать бесконечно, поскольку Microsoft не отключает саму операционную систему, а лишь прекращает выпуск обновлений с ноября. Это означает, что пользоваться Windows 10 можно и дальше, но, например, больше не будут закрываться уязвимости в системе безопасности.

Конечно, учитывая рост числа кибератак на компании и частных пользователей, это может стать проблемой в долгосрочной перспективе. Новые уязвимости операционной системы могут позволить злоумышленникам получить доступ к компьютеру, его данным и сети.

Особенно уязвимыми станут ПК, подключенные к интернету. Однако встроенные функции безопасности Windows 10, включая защиту от вредоносного ПО, останутся активными.

В качестве меры предосторожности можно полностью отключить компьютер от интернета, но это значительно снизит его полезность, особенно в домашних условиях. В целом, переход на Windows 11 выглядит логичным шагом, тем более что Microsoft пока позволяет обновиться бесплатно.

С ноября 2025 года Windows 10 перестанет получать обновления (фото: IDG)

Реальные угрозы для Windows 10 после прекращения поддержки

В различных версиях Windows регулярно обнаруживаются новые уязвимости - даже спустя годы после выпуска. С октября 2025 года Microsoft больше не будет закрывать эти уязвимости в Windows 10, поэтому риск заражения ПК вредоносным ПО с каждым днем будет возрастать.

Хотя большинство компьютеров подключены к интернету через маршрутизатор с брандмауэром, что снижает вероятность атак, существуют сайты, зараженные вредоносным ПО.

Кроме того, вирусы могут распространяться через электронные письма и загруженные программы. Если антивирусная система не распознает вредоносный файл, он может заразить ваш компьютер.

Если ПК активно используется для работы в интернете, особенно для онлайн-банкинга или других критически важных задач, обновление операционной системы или переход, например, на Linux - разумное решение. В этом случае использование Windows 10 становится слишком рискованным.

Кроме того, после окончания поддержки разработчики стороннего программного обеспечения постепенно перестанут выпускать обновления для Windows 10. Это сделает такие программы менее безопасными и, в некоторых случаях, вовсе непригодными для использования. Это произойдет не сразу, но неизбежно.

Имитация приложений (фото: MacPaw Moonlock Lab)

Киберпреступники будут активно нацеливаться на Windows 10

Windows 10 по-прежнему занимает большую долю рынка - более 60 процентов, в то время как доля Windows 11 составляет немного более 30 процентов. Это означает, что киберпреступники будут все больше сосредотачиваться на уязвимостях безопасности Windows 10 после завершения поддержки, потому что это будет выгодно.

Как только эти уязвимости станут известны, появятся инструменты и программы, которые будут их эксплуатировать. С этого момента пользователи устаревшей операционной системы рискуют потерять свои данные.

Когда в 2020 году завершилась поддержка Windows 7, эта операционная система занимала лишь 20 процентов рынка. Ожидается, что многие преступники уже работают над атаками на Windows 10, хотя бы из-за огромной распространенности этой операционной системы.

Если вредоносное ПО проникло в ПК в домашней сети, все данные находятся под угрозой, включая данные на внутреннем сетевом хранилище, таком как устройства NAS.

Синий экран "смерти" Windows (фото: Unsplash)

Можно ли продолжать безопасно использовать Windows 10?

Конечно, паниковать и немедленно отключать ПК от интернета или сети в октябре не нужно. Если вы хотите продолжать использовать Windows 10, вы можете оформить программу Extended Security Updates от Microsoft.

Это стоит около 60 долларов за первый год до октября 2026 года. В этом случае вы будете продолжать получать обновления от Microsoft. Эта программа будет продлеваться еще три раза до октября 2028 года, после чего обновления также прекратятся.

Альтернативой, которую можно использовать уже сейчас, является решение безопасности 0Patch. Это компания, которая предоставляет обновления безопасности для Windows 10 до 2030 года. Однако облачное ПО компании не обновляет системные файлы Windows 10, а активирует патчи в оперативной памяти компьютера. Это означает, что патчи нужно будет загружать каждый раз при включении компьютера.

Программное обеспечение можно использовать бесплатно. Если вы хотите более комплексную защиту, можно оформить платную версию за немного более 25 долларов в год.

В интернете также можно найти много советов по использованию операционной системы Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021. Это, по сути, Windows 10 Enterprise со всеми функциями, и она будет получать обновления до 2032 года, но ее использование в качестве офисного ПК запрещено лицензионным законодательством.

Тем не менее, технически вы можете безопасно использовать эту операционную систему после покупки до 2032 года.

Также существует множество решений для защиты от вредоносных программ, которые можно использовать параллельно, и некоторые из них полностью бесплатны.

0Patch (фото: PCWorld)

Для большинства пользователей обновление до Windows 11 - это самый простой вариант

Конечно, не все устройства поддерживают Windows 11, но если установка не вызывает проблем, стоит выполнить бесплатное обновление. Работает Windows 11 очень похоже на Windows 10, и вы продолжите получать обновления безопасности и новые функции.

Перед обновлением убедитесь, что все приложения и инструменты, которые вы используете, совместимы с Windows 11.

В целом также полезно сделать полную резервную копию операционной системы на внешний жесткий диск и заранее создать диск восстановления. Это можно сделать бесплатно с помощью встроенных инструментов в Windows 10 и Windows 11.

Слежку за данными в Windows 11 можно отключить с помощью встроенных ресурсов и бесплатных инструментов, например, с помощью ShutUp10. Запустите "tpm.msc", чтобы проверить, есть ли в вашем ПК модуль TPM. Он необходим для обновления.

Если инструмент не показывает TPM, проверьте BIOS, возможно, он отключен. Если у вашего ПК есть проблемы с Windows 11, возможно, настало время купить новый компьютер.